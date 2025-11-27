فاطمه صادقی در رقابت‌های کاتای انفرادی بانوان جهانی ۲۰۲۵، در مصاف حساس با نماینده یونان نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یک‌هشتم نهایی کاتای انفرادی بانوان مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره، فاطمه صادقی نماینده کشورمان برابر «ژنوگ» از یونان قرار گرفت.

صادقی اجرای خود را با امتیاز ۴۰.۰ به پایان رساند، اما حریف یونانی با ثبت امتیاز ۴۰.۴ پیروز شد. این مسابقه در ورزشگاه بین‌المللی قاهره برگزار شد.

با توجه به نرسیدن ژنوگ به فینال نماینده کشورمان از ادامه رقابت ها بازماند.