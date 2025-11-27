رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی از شیوه جدید کلاهبرداری اینترنتی با عنوان برنده جایزه یک دستگاه خودرو شده‌اید خبر داد و گفت: شهروندان مراقب پیامک‌های جعلی باشند و فریب نخورند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ اکبر محمدجعفری با هشدار نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری اینترنتی گفت: افراد سودجو ابتدا با فروش آنلاین کالا و ارسال آن به خریداران اعتماد اولیه را جلب می‌کنند.

وی افزود: کلاهبرداران در مرحله بعد با قربانی تماس گرفته و اعلام می‌کنند به‌دلیل خرید اخیر برنده یک دستگاه خودرو شده‌اید و سپس با عناوینی چون هزینه انتقال خودرو، تنظیم سند یا مالیات مبالغی مطالبه می‌کنند.

سرهنگ محمد جعفری گفت: پس از واریز این مبالغ، کلاهبرداران معمولاً پاسخگوی تماس‌ها نیستند و در مواردی نیز تنها برای خرید زمان و ادامه کلاهبرداری با سایر افراد پاسخ‌های جعلی ارائه می‌دهند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: این روش یکی از ترفند‌های رایج کلاهبرداری است و مجرمان با استفاده از نام شرکت‌هایی که در جستجوی اینترنتی قابل مشاهده‌اند سعی در واقعی جلوه دادن سناریوی خود دارند.

سرهنگ محمدجعفری از شهروندان خواست در مواجهه با چنین پیام‌ها و تماس‌هایی هوشیار باشند و هرگز وجهی برای دریافت جایزه واریز نکنند.