رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی از شیوه جدید کلاهبرداری اینترنتی با عنوان برنده جایزه یک دستگاه خودرو شدهاید خبر داد و گفت: شهروندان مراقب پیامکهای جعلی باشند و فریب نخورند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ اکبر محمدجعفری با هشدار نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری اینترنتی گفت: افراد سودجو ابتدا با فروش آنلاین کالا و ارسال آن به خریداران اعتماد اولیه را جلب میکنند.
وی افزود: کلاهبرداران در مرحله بعد با قربانی تماس گرفته و اعلام میکنند بهدلیل خرید اخیر برنده یک دستگاه خودرو شدهاید و سپس با عناوینی چون هزینه انتقال خودرو، تنظیم سند یا مالیات مبالغی مطالبه میکنند.
سرهنگ محمد جعفری گفت: پس از واریز این مبالغ، کلاهبرداران معمولاً پاسخگوی تماسها نیستند و در مواردی نیز تنها برای خرید زمان و ادامه کلاهبرداری با سایر افراد پاسخهای جعلی ارائه میدهند.
رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: این روش یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری است و مجرمان با استفاده از نام شرکتهایی که در جستجوی اینترنتی قابل مشاهدهاند سعی در واقعی جلوه دادن سناریوی خود دارند.
سرهنگ محمدجعفری از شهروندان خواست در مواجهه با چنین پیامها و تماسهایی هوشیار باشند و هرگز وجهی برای دریافت جایزه واریز نکنند.