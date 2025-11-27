نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار متولی ندارد گفت:اتاق اصناف به‌عنوان ذینفع نمی‌تواند ناظر باشد و برای پایان وضعیت نامناسب در بازار باید همانند گذشته مسئولیت نظارت بر بازار به اداره بازرگانی محول شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نوین در بازدید از بازار تبریز با بیان اینکه علیرغم تخصیص ارز دولتی در بازار برنج پاکستانی یافت نمی‌شود و معدود برنج‌های موجود نیز گران‌تر از قیمت مصوب به‌فروش می‌رسد گفت: مشخصاً برنج‌های پاکستانی یا احتکار شده‌اند و یا با برنج ایرانی مخلوط و عرضه می‌شوند.

وی با تاکید بر ضرورت نقره‌داغ گران‌فروشان و محتکران اظهار کرد: تعداد گشت‌های مشترک نظارت بر بازار، جوابگوی نیاز شهر نیست و در صورت اجرای طرح ناظرین افتخاری و اخذ کمک از بسیج اصناف می‌توان تا حدودی نظارت‌ها را تشدید کرد و با برخورد قاطع تعزیرات مانع جولان سودجویان شد.

نوین خاطرنشان کرد:هدف از این بازدید مشاهده واقعیت‌های بازار اعم از کمبود اقلام اساسی، مصادیق گران‌فروشی و ریشه‌یابی مشکلات بود و قطعاً راهکار‌های بهبود شرایط از وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و دادگستری پیگیری خواهد شد.

گفتنی است در پی گزارشات مردمی مبنی بر کمبود و گرانی برخی کالا‌های اساسی علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل صمت، تعزیرات و عوامل اتاق اصناف و مجمع امور صنفی و اتحادیه استان را برای بازدید از بازار تبریز با خود همراه کرد.