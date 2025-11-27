پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لرستان از کشف و ضبط ۱۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و سه هزار قرص روانگردان در رزمایش مشترک پاکسازی محلات آلوده خرمآباد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمیفر گفت: رزمایش مشترک پاکسازی محلات آلوده در پی مطالبات جدی و بهحق مردم با هدف برخورد با مجرمان در سطوح مختلف در خرم آباد اجرا شد.
وی افزود: در این عملیات ۱۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و سه هزار قرص روانگردان کشف و ضبط شد.
به گفته فرمانده انتظامی لرستان در این عملیات گسترده، مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و حضور میدانی گسترده ۲۸ سارق و مالخر را دستگیر و ۶ دستگاه خودروی مسروقه را کشف و توقیف کردند. همچنین مقادیر زیادی از اموال مسروقه که در مخفیگاهها دپو شده بود، شناسایی و ضبط شد.
سردار هاشمی فر افزود: همچنین با هدف ایجاد امنیت در جامعه ۶ عامل تیرانداز به همراه سلاحهای غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت: در حاشیه شهر نیز مأموران انتظامی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق دپو شده را کشف و توقیف کردند.
فرمانده انتظامی لرستان تأکیدکرد: این طرحها به صورت مستمر، قاطع و هدفمند در تمام نقاط آلوده استان اجرا خواهد شد.