

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنه‌برداری بین المللی جام فجر به مدت دو روز در تهران در حال برگزاری است که در روز نخست، رقابت پنج وزن ۶۰، ۶۵، ۷۱، ۷۹ و ۸۸ کیلوگرم برگزار شد و در دو وزن ۶۵ و ۸۸ کیلوگرم عنوان قهرمانی به وزنه‌برداران ایران رسید.

در این مسابقات، کشور‌های ایران، عراق، سریلانکا، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان و عربستان حضور دارند.

نفر اول هر وزن، ۱۰۰۰ دلار نفر، دوم ۶۰۰ دلار و نفر سوم ۴۰۰ دلار جایزه نقدی دریافت می‌کنند.

محمد جلود رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری حضور در این رویداد به ایران سفر کرده است. احمد دنیامالی، وزیرورزش و جوانان با حضور در سالن مسابقات وزنه‌برداری، به تماشای رقابت وزنه‌برداران نشست و گفتگویی را هم با رییس فدراسیون جهانی داشت.

نتایج روز نخست به شرح زیر است:

دسته ۶۰ کیلوگرم

۱- میرزایف از ترکمنستان با رکورد ۱۲۴ یک ضرب، ۱۵۰ دو ضرب و مجموع ۲۷۴ کیلوگرم

۲- لاگاس از سریلانکا با رکورد ۱۰۷ یک ضرب، ۱۳۵ دو ضرب و مجموع ۲۴۲ کیلوگرم

۳- ذبیراف از تاجیکستان با رکورد ۹۳ یک ضرب، ۱۰۵ دو ضرب و مجموع ۱۹۸ کیلوگرم

دسته ۶۵ کیلوگرم

۱- حافظ قشقایی از ایران با رکورد ۱۲۲ یک ضرب، ۱۶۰ دو ضرب و مجموع ۲۸۲ کیلوگرم

۲- اودیل‌اف از ازبکستان با رکورد ۱۲۱ یک ضرب، ۱۵۰ دو ضرب و مجموع ۲۷۱ کیلوگرم

۳- سنگ‌اف از تاجیکستان با رکورد ۹۱ یک ضرب، ۱۱۰ دو ضرب و مجموع ۲۰۱ کیلوگرم

دسته ۷۱ کیلوگرم

۱- بنیاد رشیدوف از ترکمنستان با رکورد ۱۵۰ یک ضرب ۱۶۵ دو ضرب و مجموع ۳۱۵ کیلوگرم

۲- ماتراسولوف از ازبکستان با رکورد ۱۴۳ یک ضرب ۱۶۷ دو ضرب و مجموع ۳۰۵ کیلوگرم

۳- سیف لامی از عراق با رکورد ۱۳۷ یک ضرب ۱۵۵ دو ضرب و مجموع ۲۹۲ کیلوگرم

دسته ۷۹ کیلوگرم

۱- تورایف از ترکمنستان با رکورد ۱۴۵ یک ضرب، ۱۸۷ دو ضرب و ۳۳۲ کیلوگرم

۲- مصطفی جوادی از ایران با رکورد ۱۴۶ یک ضرب، ۱۸۵ دو ضرب و ۳۳۱ کیلوگرم

۳- عبدوشوکوروف از ازبکستان با رکورد ۱۴۷ یک ضرب، ۱۷۴ دو ضرب و ۳۲۱ کیلوگرم

دسته ۸۸ کیلوگرم

۱- ایلیا صالحی پور از ایران با رکورد ۱۵۵ یک ضرب ۱۹۲ دو ضرب و مجموعه ۳۴۴ کیلوگرم

۲- جنوف از ازبکستان با رکورد ۱۵۶ یک ضرب ۱۸۵ دو ضرب و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم

۳- تورایف از ترکمنستان با رکورد ۱۴۰ یک ضرب ۱۷۶ دو ضرب و مجموع ۳۱۶ کیلوگرم