پخش زنده
امروز: -
حافظ قشقایی و ایلیا صالحی پور در روز نخست مسابقات وزنه برداری بین المللی جام فجر قهرمان شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنهبرداری بین المللی جام فجر به مدت دو روز در تهران در حال برگزاری است که در روز نخست، رقابت پنج وزن ۶۰، ۶۵، ۷۱، ۷۹ و ۸۸ کیلوگرم برگزار شد و در دو وزن ۶۵ و ۸۸ کیلوگرم عنوان قهرمانی به وزنهبرداران ایران رسید.
در این مسابقات، کشورهای ایران، عراق، سریلانکا، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان و عربستان حضور دارند.
نفر اول هر وزن، ۱۰۰۰ دلار نفر، دوم ۶۰۰ دلار و نفر سوم ۴۰۰ دلار جایزه نقدی دریافت میکنند.
محمد جلود رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری حضور در این رویداد به ایران سفر کرده است. احمد دنیامالی، وزیرورزش و جوانان با حضور در سالن مسابقات وزنهبرداری، به تماشای رقابت وزنهبرداران نشست و گفتگویی را هم با رییس فدراسیون جهانی داشت.
نتایج روز نخست به شرح زیر است:
دسته ۶۰ کیلوگرم
۱- میرزایف از ترکمنستان با رکورد ۱۲۴ یک ضرب، ۱۵۰ دو ضرب و مجموع ۲۷۴ کیلوگرم
۲- لاگاس از سریلانکا با رکورد ۱۰۷ یک ضرب، ۱۳۵ دو ضرب و مجموع ۲۴۲ کیلوگرم
۳- ذبیراف از تاجیکستان با رکورد ۹۳ یک ضرب، ۱۰۵ دو ضرب و مجموع ۱۹۸ کیلوگرم
دسته ۶۵ کیلوگرم
۱- حافظ قشقایی از ایران با رکورد ۱۲۲ یک ضرب، ۱۶۰ دو ضرب و مجموع ۲۸۲ کیلوگرم
۲- اودیلاف از ازبکستان با رکورد ۱۲۱ یک ضرب، ۱۵۰ دو ضرب و مجموع ۲۷۱ کیلوگرم
۳- سنگاف از تاجیکستان با رکورد ۹۱ یک ضرب، ۱۱۰ دو ضرب و مجموع ۲۰۱ کیلوگرم
دسته ۷۱ کیلوگرم
۱- بنیاد رشیدوف از ترکمنستان با رکورد ۱۵۰ یک ضرب ۱۶۵ دو ضرب و مجموع ۳۱۵ کیلوگرم
۲- ماتراسولوف از ازبکستان با رکورد ۱۴۳ یک ضرب ۱۶۷ دو ضرب و مجموع ۳۰۵ کیلوگرم
۳- سیف لامی از عراق با رکورد ۱۳۷ یک ضرب ۱۵۵ دو ضرب و مجموع ۲۹۲ کیلوگرم
دسته ۷۹ کیلوگرم
۱- تورایف از ترکمنستان با رکورد ۱۴۵ یک ضرب، ۱۸۷ دو ضرب و ۳۳۲ کیلوگرم
۲- مصطفی جوادی از ایران با رکورد ۱۴۶ یک ضرب، ۱۸۵ دو ضرب و ۳۳۱ کیلوگرم
۳- عبدوشوکوروف از ازبکستان با رکورد ۱۴۷ یک ضرب، ۱۷۴ دو ضرب و ۳۲۱ کیلوگرم
دسته ۸۸ کیلوگرم
۱- ایلیا صالحی پور از ایران با رکورد ۱۵۵ یک ضرب ۱۹۲ دو ضرب و مجموعه ۳۴۴ کیلوگرم
۲- جنوف از ازبکستان با رکورد ۱۵۶ یک ضرب ۱۸۵ دو ضرب و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم
۳- تورایف از ترکمنستان با رکورد ۱۴۰ یک ضرب ۱۷۶ دو ضرب و مجموع ۳۱۶ کیلوگرم