

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در قاهره، فاطمه سعادتی در گروه ۳ مرحله گروهی وزن ۵۵- کیلوگرم ابتدا جورجه لارنس از استرالیا را با نتیجه ۸–۰ شکست داد. در دومین دیدار، نماینده ایران مقابل مدینا سادیگوا از جمهوری آذربایجان به تساوی صفر–صفر رسید و در سومین بازی خود، اوریه اوکوچا از نیجر را ۵–۰ از پیش رو برداشت تا با موفقیت از گروه صعود کند.

در مرحله یک هشتم نهایی، سعادتی به مصاف استولی از یونان رفت و با برتری ۲–۱ راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.