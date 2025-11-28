به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: ماموران آگاهی شهرستان هنگام پایش محور مواصلاتی شهرستان سیاهکل، یک خودروی نیسان وانت حامل سوخت را متوقف کرده و هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع را از این خودروی باری کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل از معرفی راننده ۳۸ ساله این خودرو به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خبر داد و افزود: پلیس با تمام توان با قاچاقچیان و اخلالگران نظم و امنیت اقتصادی مقابله می‌کند.