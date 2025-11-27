فرماندار ویژه دهلران در بازدید از نانوایی‌های این شهر، گفت: خبازانی که اصول بهداشت و کیفیت نان را رعایت کنند؛ تشویق و متخلفان جریمه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراد یگانه به همراه اعضای شورای آرد و نان استان، به صورت میدانی از نانوایی‌های دهلران بازدید و از نزدیک بر روند خدمات رسانی این واحد‌های صنفی نظارت کردند.

فرماندار ویژه دهلران تأکید کرد: بازدید‌ها به صورت دوره‌ای ادامه دارد.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری نیز در این بازدید، کیفیت نان دهلران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: استقبال مردم و نانوایی‌های این شهرستان از نان سنتی نسبت به نان‌های ریزشی چشمگیر است.

غلامی افزود: آگاهی متصدیان نانوایی‌ها در خصوص نحوه فعالیت سامانه نانینو کافی نیست و این امر موجب بروز تخلفاتی مانند کاهش خودسرانه زمان پخت می‌شود که سامانه به صورت هوشمند، این تخلف را ثبت می‌کند و سهیمه آرد شهرستان کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: کمیته آرد و نان دهلران، سهمیه آرد کسر شده در سامانه را به نانوایی‌های شهرستان اختصاص دهد.

۶۰ واحد نانوایی در شهرستان دهلران فعال است؛ که ماهانه ۴۴۴ تن آرد، مصرف می‌کنند.