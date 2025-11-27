پخش زنده
امروز: -
یادواره ۳۸۰ شهید بخش لاریجان با حضور سردار معصومبیگی فرمانده حفاظت فراجا در مسجد روستای وانا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم یادواره ۳۸۰ شهید بخش لاریجان شهرستان آمل با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم و مسئولان در مسجد روستای وانا برگزار شد.
در این مراسم سردار معصومبیگی فرمانده حفاظت فراجا، همراه با فرماندار ویژه آمل، بخشدار لاریجان، امام جمعه لاریجان، فرماندهان بسیج ادارات استان، سپاه و نیروی انتظامی شهرستان آمل حضور داشتند.
سردار معصومبیگی در سخنانی با اشاره به عظمت مقام شهدا گفت: شهدا فقط متعلق به عصر ما نیستند، متعلق به همه عصرها و آیندگان هستند.
وی با اشاره به سفر خود به روسیه افزود: در روسیه برای تکتک کشتههای جنگ خود المان ساختهاند و با ذکر جزئیات فداکاری سربازانشان، برای جوانان الگو سازی میکنند.