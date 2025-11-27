آیین بزرگداشت و تجلیل از فعالان برگزیده حوزه استاندارد، کیفیت و سلامت کیش با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم، گفت: کیش حاصل یک همکاری گسترده و مؤثر بین بخش خصوصی و دولت در چند دهه گذشته است و امروز این همکاری به بلوغ رسیده و نتایج ارزشمندی به همراه داشته است که قابل دفاع و افتخارآفرین است.

محمد کبیری با اشاره به تغییرات قانونی سال‌های اخیر در حوزه مناطق آزاد گفت: تحولات گسترده مقرراتی، فرصت ایفای نقش مناطق آزاد به‌عنوان پیشتاز اقتصاد کشور را در چند سال اخیر با وقفه مواجه کرده است، اما با حضور مقامات عالی دولت و بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی، امید به حل مسائل افزایش یافته است.

او با اشاره به چشم‌انداز کیش ۱۴۱۴ گفت: برنامه ما حرکت به‌سوی حکمرانی هوشمند، پایدار و مبتنی بر شاخص‌های استاندارد جهانی است و این مسیر انتخاب نیست بلکه ضرورت است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه استاندارد ابزار اصلی ارتقای کیفیت و رضایتمندی ذی‌نفعان است، افزود: کیش در حوزه زیرساخت‌های استاندارد ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و تلاش می‌کنیم با همکاری با سازمان ملی استاندارد، خدمات و تولیدات منطقه به سطح استاندارد‌های ملی و بین‌المللی ارتقا یابد.

او با اشاره به امضای تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد افزود: در خصوص هفت محور مرتبط با تسهیل واردات، امور گمرکی و فرآیند‌های استاندارد در کیش به توافقات مهمی رسیدیم که زمینه ساز افزایش رضایتمندی سرمایه‌گذاران و بازرگانان است.

محمد کبیری با تاکید بر افزایش صادرات کالا و خدمات، گفت: بخشی از تولیدات کیش به واسطه داشتن استاندارد‌های بین المللی مستقیم به خارج از کشور صادر می‌شود و در حوزه خدمات نیز با استفاده از دوره‌های آموزشی سازمان ملی استاندارد، می‌توان کیفیت ارائه خدمات گردشگری را به‌طور چشمگیر ارتقا داد.

او با قدردانی از حضور رئیس سازمان ملی استاندارد در کیش، گفت: با تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی، ارتقای استاندارد‌ها و تسهیل فرآیند‌های کسب‌وکار، کیش به سمت تبدیل‌شدن به شهری استاندارد برای زندگی، و مقصدی مطمئن برای گردشگران و سرمایه‌گذاران حرکت می‌کند.