به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سامع خورشاد در تشریح جزئیات این عملیات گفت: طی رصد اطلاعاتی، مشخص شد افرادی در شهرستان نور اقدام به قاچاق عمده سوخت گازوئیل و عرضه آن به استان‌های همجوار می‌کنند.

وی افزود: ماموران با شناسایی محل دپوی سوخت در یک دامداری، یک دستگاه خودرو نیسان را حین بارگیری توقیف و راننده را دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۲۲۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق در این عملیات خبر داد و گفت: متهم اصلی به همراه ۴ همدست دیگرش شناسایی و دستگیر شدند.

خورشاد ارزش ریالی سوخت کشف شده را ۲ میلیارد ریال اعلام و تأکید کرد: بررسی حساب‌های بانکی متهمان نشان می‌دهد درآمد آن‌ها از این فعالیت غیرقانونی به ۶۰ میلیارد ریال (۶ میلیارد تومان) می‌رسیده است.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی و با قرار قانونی روانه زندان شدند.