پخش زنده
امروز: -
عملیات ایجاد کمربند سبز برای مقابله با ریزگردها در مهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام در آیین بهرهبرداری از طرحهای اقتصاد مقاومتی و محرومیتزدایی بسیج سازندگی استان گفت: از سال ۱۴۰۱ با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی و دولت، طرحهای تأمین آب سالم، پایدار و بهداشتی در مناطق دارای تنش، با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.
سردار، سید صادق حسینی اظهار کرد: برخی از بخشهای طرح، بسته به عملکرد دستگاههای مرتبط تکمیل میشود؛ اما عملیات ساخت مخازن، لولهگذاری و اجرای خطوط انتقال آب به همت و کوشش شبانهروزی نیروهای جهادی و با کمترین هزینه و بیشترین اثربخشی برای تأمین آب سالم آشامیدنی به همت گروههای جهادی در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای طرح کاشت ۳۵۰ هکتار نهال در زمینهای بایر و نوار مرزی ایلام افزود: اجرای این طرح با توجه به زمینهای مستعد ایجاد کانونهای گرد و غبار، سبب تثبیت خاک، تغییر چهره خشک منطقه به فضای سبز و باغ میشود.
سردار حسینی اضافه کرد: بخشی از عملیات چالهکنی پیشتر از سوی قرارگاه حفاری و بخش عمدهای نیز به همت گروههای بسیج سازندگی اجرا شده و فرآیند نهالکاری آن نیز در حال انجام است.
مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام نیز گفت: با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی، عملیات کاشت ۳۵۰ هکتار نهال برای کنترل کانونهای ریزگرد در مهران آغاز شده است.
خانمحمدیان، اظهار کرد: پیرو تفاهمنامه منعقد شده میان قرارگاه امام حسن مجتبی و سازمان منابع طبیعی کشور، اجرای طرح آبخیزداری چالیز در استان ایلام در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست.
وی گفت: خوشبختانه در سال گذشته، ۷ طرح آبخیزداری با هدف کنترل سیل و سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک در روستاهای محروم شهرستانها و استان ایلام توسط بسیج سازندگی استان به سرانجام رسید که این اعتبارات به صورت مستقیم در حوزه محرومیتزدایی روستاها هزینه شده است.