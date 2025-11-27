پخش زنده
امروز: -
رزمایش بزرگ اقتدار گشتهای رضویون بسیج با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، افزایش توان دفاعی و تقویت امنیت محلات در شهرستان چوار برگزار شد.
در رزمایش اقتدار گشتهای رضویون، گردانهای بیتالمقدس و واحدهای گشت رضویون با بهرهگیری از تجهیزات لازم به تمرینهای میدانی در حوزههای طرحریزی عملیات محلهمحور، رویکرد مقابله با تهدیدات امنیتی، امداد و نجات و فعالیتهای مردمیارانه پرداختند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چوار در حاشیه این رزمایش گفت: هدف از برگزاری این رزمایش، نمایش آمادگی همهجانبه بسیجیان در حفظ امنیت، خدمترسانی به مردم و مقابله با تهدیدات احتمالی است.
سرهنگ پاسدار غلامرضا ویسی افزود: نیروهای بسیجی در کنار سایر دستگاههای امنیتی و انتظامی؛ بهعنوان بازوان نیرومند نظام، همواره آماده ایفای نقش در شرایط مختلف هستند.
وی افزود: «گشتهای رضویون با حضور فعال خود در محلات شهری و روستایی، ضمن افزایش احساس امنیت در بین مردم، نقش مهمی در پیشگیری از جرائم خرد و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا میکنند.»
رزمایش اقتدار گشتهای رضویون در چوار با استقبال گسترده مردم و همکاری دستگاههای اجرایی و انتظامی همراه بود.