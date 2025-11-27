به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقایان سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، سیاستمدار و استاد دانشگاه و حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و محمد رضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با شرکت در برنامه گفتگوی ویژه خبری موضوع "" همبستگی عامل مهم اقتدار ملی "" را بررسی کردند و به پرسش‌ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سؤال : آقای قاضی زاده هاشمی، جوهره اصلی سخنان رهبر معظم انقلاب امشب راجعبه اتحاد ملی بود. اتحادی که چه در حین جنگ 12 روزه شکل گرفت و چه بعد از آنکه ادامه پیدا کرد. این اتحاد ملی چه ویژگی هایی داشت و چگونه شکل گرفت و برای تداوم و حفاظت از آن چه الزاماتی وجود دارد؟

قاضی زاده هاشمی : به نظر من آن چیزی که باعث خطای محاسباتی جدی دشمن شد و برنامه ریزی اصلی دشمن هم بر همان مبنا بود و این عملیات نظامی که توسط صهیونیست ها اتفاق افتاد، مقدمه ای برای آن اتفاق بود این بود که آنها تصور می کردند بین ملت ایران، بین ایرانیان در اقصی نقاط جهان و نظام مقدس جمهوری اسلامی یک شکاف عظیمی وجود دارد. مشکلاتی که در داخل کشور ما است و قابل کتمان نیست، نارضایتی که مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی شان دارند، موضوع عدالت، برخی از گزارش هایی که بخصوص در رابطه با فساد اتفاق می افتد، بعضی از نام مسئولین کشور، آقازاده ها و امثال اینها و تا اختلاف نظر در برخی از مسائل فرهنگی که در این دو سال اخیر بغرنج شد، از اینها گرفته تا تبلیغاتی که ضد انقلاب خارج نشین داشت و متأسفانه بعلت حمایتی که توسط رسانه های وابسته به نظام سلطه می شود، این دروغ ها اینقدر تکرار شد که برای آنها باور شد، مثل دروغی که مرتب فرد می گوید و کم کم خودش هم باور می کند. یعنی با اینکه امریکایی ها و صهیونیست ها می دانستند که این دروغ ها با پول آنها دارد گفته می شود، اما تکرار آن و صدای بلند آنها در لابی های امریکایی و صهیونیستی باعث شد که آنها فکر کنند که آنها یک عقبه اجتماعی در داخل کشور دارند و حرف آنها حرف ملت ایران است. خبر دارید یکسری جلسات بین یکی از سران سلطنت طلب قبل از آغاز این جنگ تحمیلی اخیر توسط صهیونیست ها شکل گرفت، وعده هایی داده شد، آنها برداشت شان این بود که این فرد دارای عقبه ای در جامعه ما است و باورشان بود که اگر به میدان بیاید می تواند مؤثر واقع شود. درحالی که اینکه حضرت آقا می فرمایند ملت ایران به درستی توسط دشمن شناخته نشده است، یکی از نکات کلیدی آن در این جنگ 12 روزه رقم خورد و اینکه ملت ایران سر ایران و سر هویت ایرانی اسلامی خودشان و سر استقلال ایران با کسی تعارف ندارند. ایران به معنای تمامیت ارضی ایران، نه ایرانستانی که آنها طراحی کرده بودند که قطعه قطعه کنند و جزء برنامه ها و گزاره های اصلی برنامه هایشان است. هویت ایرانی اسلامی که یک فرهنگ چندین هزاره ساله است، از قبل از اسلام که با عجین شدن با اسلام بخصوص در طول هزار سال اخیر بعنوان یک هویت شکل یافته است که در مقابل هر هجوم فرهنگی، نظامی، امنیتی ایستادگی کرده است و هویت خودش را حفظ کرده است. همچنین ملت ایران ملتی است که دارای کرامت، دارای عزت نفس و دارای اعتماد به نفس است که در مقابل سلطه خارجی ایستادگی می کند و نمی پذیرد و شاهانی که به سلطه خارجی ها تن می دادند، در بین ایرانی ها منفور بودند. یعنی شما نمی توانید از هیچ سلطانی که در مقطعی از تاریخ ایران بخشی از ایران را بخشیده است یا زیر یک اجنبی رفته است، ملت ایران هیچ وقت به خوبی یاد نکرده اند. در طی این سیصد سال اخیر شاید یکی از محل تناظرهای اصلی که بین ملت ایران و برخی از شاهان بوده است بر سر این بوده است که بخشی از خاک ایران یا آن حکومت و آن مقطع تاریخی تحت سلطه یک دولت اجنبی بوده است و مردم ایران را برنمی تافتند و با آن مقابله می کردند. این سه موضوع باعث شد وقتی مردم ایران دیدند همه این ارکان، همه این ابعاد، تحت هجوم قرار گرفته است، نه ایرانیان داخل کشور، 90 میلیون ایرانی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور بود، چه آن کسی که آداب و رفتار اسلامی داشت، چه آن کسی که نداشت، چه آن کسی که حتی به لحاظ سبک زندگی، سبک زندگی غربی را پذیرفته است، اما تعلق خاطر به ایران، فرهنگ ایرانی، زبان فارسی، آداب و رفتار ایرانی و هویت ایرانی خودش به صورت واضح ابراز می کرد. ایرانیان مقیم اروپا و ایرانیان مقیم امریکا. در این 12 روز معلوم شد که مردم ایران همگی با هم یک تعلق خاطر واحد دارند. درست است ممکن است همه مردم مثل من نباشند، آداب و فکر و رفتار امثال بنده را نداشته باشند اما در این حس همه با همدیگر جمع می شوند و وقتی مورد تهدید قرار بگیرند با آن مقابله می کنند و این را بیان می کنند. در صحبت حضرت آقا هم بود، بعد از این 12 روز این سلام نظامی که ورزشکاران ما، تمام تیم های ورزشی، در احترام به ایران می دهند، به پرچم ایران می دهند و به این پرچم مقدس ابراز علاقه می کنند. دانشمندان ما، هنرمندان ما، حتی مثلاً ما یک نوع برگشت از کشورهای غربی در بین هنرمندان می بینیم. یعنی کسانی که رو به مهاجرت بودند الان در بیان شان این است که ما می خواهیم بمانیم، اینجا کشور ما است، از آن حمایت می کنند، مصاحبه های زیادی در بین هنرمندان دیده ام که یک مقطعی از کشور خارج شده بودند اما ترجیح دادند برگردند دوباره در همین سرزمین و ادای دینی به این سرزمین انجام بدهند. یعنی تصورشان این است که امروز باید از ایران دفاع و حمایت کنند. اینجا نقطه پیوند عموم مردم با نظام مقدس شد یعنی همه پشت صف نظام جمع شدند. این برداشت اتفاق افتاد که نظام جمهوری اسلامی امروز تنها گفتمانی است که به تمامی می تواند از ایران عزیز و هویت اسلامی ایران او و استقلال او دفاع کند و هیچ بدی و جایگزینی هم ندارد. این باور شکل گرفت و عمیق شد و دیدند. کسانی که دنبال ایجاد یک نظام بدیل هستند، دنبال از بین بردن ایران هستند. این هم برای مردم کاملاً روشن شد، آن نسخه های بدلی وضعیت شان برای مردم کاملاً رو شد و مجموعه این ابعاد باعث شد یک همبستگی بی نظیر و شاید بعد از جنگ تحمیلی بی نظیرترین وحدت نظر و همبستگی ملی شکل گرفت و همین هم باعث شد مردم خوشحال باشند. درست است جنگ یک پدیده بد است و هیچکس از جنگ استقبال نمی کند، آثار تخریبی زیادی داشت، بیش از هزار شهید دادیم، زنان و کودکان و فرزندان ما به شهادت رسیدند اما این احساس همزادی و یکی شدن لذت فوق العاده ای در کام جامعه ایرانی ایجاد کرد و باعث یک دلبستگی و احساس محبت فوق العاده ای در بین مردم شد.

سؤال : آقای شریعتمداری، رهبری در بیانی که امشب داشتند اشاره کردند که شکست خورده جنگ 12 روزه امریکا و رژیم صهیونیستی بود و تعبیرشان هم این بود که آمدند، کتک شان را خوردند، برگشتند. ولی بعد از جنگ به ویژه در برخی از رسانه های حتی داخلی یا برخی از شخصیت ها ایران را بعنوان شکست خورده جنگ معرفی می کردند. تحلیل شما چه است؟

شریعتمداری : یک مراجعه و یک نگاه گذرا به این ماجرا به وضوح نشان می دهد که توده های عمومی مردم، یعنی آنهایی که نام مردم دارند، بیش از 90 میلیون ایرانی، آنها می دانند که شکست را اسرائیلی ها متحمل شدند. اما اینکه در داخل برخی از وقت ها صداهایی شنیده می شود مبنی بر اینکه ایران اسلامی در این جنگ 12 روزه شکست خورده است، آنها هیچ سند و دلیلی ندارند. نکته اینکه شما می دانید که رژیم صهیونی به هیچ وجه به هیچیک از خطوط قرمز بین المللی و به هیچیک از معاهدات اش پایبند نیست. به همین علت در این یکی دو سال اخیر که در جریان جنگ لبنان و یمن، هر زمان که آتش بسی صورت گرفته است، بلافاصله بعد از مدت کمی از پایان آتش بس دست به حمله زده است بدون هیچ توضیحی و نیازی هم به توضیح نمی بیند مخصوصاً که جوامع بین المللی همسو با او هستند. اما در مورد جنگ 12 روزه، مگر نه اینکه رژیم صهیونی و غرب و استکبار، ایران را اصلی ترین دشمن رژیم صهیونی می داند. نتانیاهو چندین بار در مصاحبه با سی ان ان گفته است وقتی از او پرسیدند که دشمن شما کجا است، گفت ایران ایران ایران و سه بار تکرار کرد. مگر نه اینکه عامل اصلی را ما می داند، مسئله کانون اصلی مقاومت را ایران می داند، چرا تا به حال آتش بس را نشکسته است. دلیل واضح و روشن آن این است که می داند شرایط بسیار سختی در انتظار او خواهد بود. چون بحث انسجام ملی درمیان است، واقعاً جنگ 12 روزه برای ما یک انفجار فرصت ها بود. رسانه فارن افرز رسانه بسیار معروفی است و معتبر است و با ما هم دشمن است. تقریباً یک هفته بعد از جنگ 12 روزه یک گزارش مبسوطی دارد، در آن گزارش که مستند هم است، خطاب به امریکا و اسرائیل می گوید شما یک ضربه بسیار بزرگ به امریکا و اسرائیل زده اید و یک هدیه بسیار بزرگ به ایران داده اید. به این معنی که تاکنون همه تبلیغات ما از بیرون و بعضاً از درون، تبلیغات بر سر این بود که همه راهها به امریکا ختم می شود و ایرانی ها چاره ای جز پیوند با امریکا ندارند و حتی چاره ای جز به رسمیت شناختن رژیم صهیونی را ندارند. می گوید ولی جنگ 12 روزه نشان داد و پیروزی نشان داد که همه آن چیزهایی که شما می گفتید خلاف آن بود. می گوید همه ملت ایران فهمیدند که آنچه آیت الله خامنه ای می گوید صحت دارد و آنچه که ما تبلیغ کرده ایم صحتی ندارد و جزء دروغ های بزرگ تلقی می شود. بهتر است نگاه از زبان خود آنها باشد من به چند تا از آنها اشاره می کند. یوسی ملمن، تحلیلگر صهیونیست ها می گوید سرخوشی ما در جنگ زیاد دوام نیاورد، اصلاً لازم بود که وارد جنگ شویم. نهاریف که یک روزنامه معروف صهیونیست ها است می گوید لایه های پدافندی ما آشکارا فروپاشید و اوضاع خیلی وخیم شد. آحارنوت، یکی دیگر از نشریات می گوید مکان هایی که موشک های ایرانی اصابت کردند شبیه به میدان جنگ شده است، ویرانی تل آویو یادآور غزه است. گزارش بی بی سی که اساساً با ما دشمنی دارد می گوید من ناامیدی و استیصال در چهره همه مردم در اسرائیل می بینم می گوید هیچکس انتظار نداشت که حملات ایران اینقدر گسترده باشد و دهها نمونه دیگر از این دست که اطاله کلام می شود. عرض کنم که همه اینها نشان می دهد که پیروزی واقعاً با ما بوده است و رژیم صهیونی و امریکا هر دو شکست بسیار بزرگی را متحمل شدند. مثلاً یکی از موشک های ما به مرکز وایزمن اصابت کرد، وایزمن مرکزی است که دانشمندان برجسته رژیم صهیونی در آنجا حضور دارند و مسائل عملی آنها در آنجا است و پایگاه علمی آنها است که ضربه بسیار سنگینی بود. تمام رژیم صهیونی و فلسطین اشغالی به اندازه استان زنجان ما است. ما از این طرف این دو تا را مقایسه کنیم، یعنی هیچ وقت با رژیم صهیونیستی اینطور برخورد نشده بود. اولاً فرض کنید در جنگ 6 روزه، ظرف شش روز رژیم صهیونی با چهار کشور قدرتمند آن زمان، مصر، اردن، عراق به یک نوعی و سوریه درگیر شد و ظرف شش روز پیروز شد. اما تاکنون شکست بزرگی را متحمل نشده بود.

سؤال : حضرت آقا در بخشی از صحبت هایشان به این شایعه ارسال با واسطه پیام برای امریکایی ها اشاره کردند که گفتند دروغ محض است ولی در فضای مجازی خیلی به این پرداخته شد. دلیل این چه است؟

شریعتمداری : این به نامه ای که آقای دکتر پزشکیان برای بن سلمان نوشته بود، برمی گردد. عده ای آمدند شروع کردند، اولاً رویترز این خبر را دومین بار مطرح کرد و گفت این نامه درخواست از بن سلمان برای میانجیگری میان ایران است، خب معلوم بود که این چیزی نیست. وزارت خارجه تکذیب کرد، رئیس سازمان حج تکذیب کرد، سخنگوی دولت تکذیب کرد، سفیر ما در عربستان تکذیب کرد ولی بعضی ها باز هم نوشتند باز هم به این مسئله همه اش پرداختند، الان هم آقا به آن اشاره کردند. سؤال این است که آن چیزی که نگران کننده است این است که کسانی که علی رغم تکذیب 4 مرکز اصلی دولت به این ماجرا پرداختند و این دروغ را گسترش دادند، برخی کسانی هستند که در دولت حضور دارند و پست های حساس دارند، پست های نزدیک دارند. مثلاً آقای حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی، ایشان در روزنامه اعتماد می گوید، آقای عزیز باید یک محاسباتی باشد، مشکل ما با امریکا مسئله ارتباط اینطوری نیست. الان اروپا دنبال این است که میانجی شود کشورهای دیگر دنبال این هستند که میانجی شوند و ما هیچکدام نپذیرفتیم و گفتیم مسئله ما این نیست.

سؤال : شما آینده موضوع حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را چطور پیش بینی می کنید؟

شریعتمداری : ما باید همیشه مراقب باشیم، هوشمندی خودمان را از دست ندهیم، اما در عین حال یک ترفندی اینها را دنبال می کنند که ایران را در یک حالت نه جنگ و نه صلح نگه بدارند. مثلاً فرض کنید دائماً ورود سلاح های امریکایی و اروپایی را به فرودگاه تل آویو نشان می دهند، این سلاح ها قبلاً هم می آمد ولی نشان نمی دادند. دائماً طوری وانمود می کنند که انگار دارند آماده می شوند، ما که از این طرف آماده هستیم ولی برداشت من این است که ما همیشه باید آماده باشیم ولی رژیم صهیونیستی و امریکا ضربات بسیار سختی خوردند. چه کسی جرأت می کرد به امریکا حمله کند، ما عین الاسد را زدیم، العدید را زدیم، حالتی بود که آنها تصور نمی کردند. اگرچه ترامپ اعلام کرد که ضربه آنها خیلی کاری بوده است ولی اینطور نبوده است، واقعیت این است که آنها هواپیمایشان را فرستادند ولی کار خاصی از پیش نبردند، برعکس ضربه ما ضربه کاری بوده است اما آن چیزی که مهم است برای رژیم صهیون و آمریکا شرایط شان می‌خواهند ادای امپراطور‌ها را دربیاورند.

سوال: بعد از جنگ ۱۲ روزه برخی از سیاسیون تلاش می‌کردند فضای دو قطبی را برجسته کنند. تحلیل‌هایی در ستاد خارجه جمهوری اسلامی ایران، با چه هدفی به جنگ یک مقداری چشمگیر و پررنگ شد؟

قاضی زاده: یک خطی در کشور دنبال می‌شود از ابتدای انقلاب، ایران یک کشور جزئی از جامعه جهانی و پیوند با جامعه جهانی و غرب، غرب رابطه اش با کشور‌های دنیا یک طرفه است.

حضرت آقا امروز به پرونده اوکراین اشاره کردند که اوکراین درجبهه آمریکاست و کشوری وابسته به آمریکاست، به خاطر آمریکایی‌ها درگیر با روسیه شده است که الان نسخه داده‌اند، خود آمریکایی‌ها می‌گویند هزینه رفاقت با آمریکا خیلی بیشتر با رقابت با آمریکاست و جزء تدابیر استراتژیست‌های آمریکایی است که کسانی که دوستی می‌کنند با آمریکا هزینه بیشتری می‌پردازند.

پول هنگفتی که از منطقه غرب آسیا به بهانه‌های مختلف آمریکا می‌دوشد از کشور‌های منطقه که این جا ششصد میلیارد دلار می‌گیرد و آن کشور امیر برترش می‌رود در آمریکا و آن ششصد تا را می‌کند هزار میلیارد دلار، این رفتار آمریکاست در منطقه.

این حضرات توصیه شان این است، فضای جنگ تحمیلی این را بهم زد، این فعالیت‌هایی که بعد از جنگ شروع کردند، از نامه نگاری‌ها، چندین تحت عنوان اقتصاد دان، صحبت‌هایی که درروزنامه‌ها شد، حتی دروغ بستن به آقا، که این تبادل پیام، چرا حضرت آقا تکذیب می‌کند که ما هیچ پیامی ندادیم.

چون دروغ به ایشان بسته شده است، چون می‌خواهند بگویند که نظام حرف ما را پذیرفته است، این پیروزی ناشی از ایستادگی و اقتدار و پیوند بین همه مردم، پیوند وسیع‌تر و عمیق‌تر و این پیروزی ناشی از ایستادگی و اقتدار و پیوند بین همه مردم، پیوند وسیع‌تر و عمیق‌تر و وثیق‌تر و نظام مقدس را یک جوری دچار خدشه کنند، مجبورند این دروغ ببندند.

شما باید وسط جنگ اگر یادتان باشد، یکی از کسانی که آن حرف را زد، یک دفعه یادش آمد خانمش و جاسوسه بوده است که با چندین نفر ارتباط داشت که همه اش دروغ بود آن حرف‌هایی که بست.

برخورد بازدارنده نشد ادامه پیدا کرد، به نظر می‌رسد که این جا باید از عزیزان مان از قوه قضائیه بخواهیم که به کسانی که دروغ به نظام و دروغ به مقام معظم رهبری می‌بندند به خاطر اثری که در جامعه می‌گذارد، باید برخورد شدید و بازدارنده اتفاق بیافتد تا تکرار نشود.

شما در وسط جنگ دنبال فرصتی بود که صدا و سیما در اختیار همه شخصیت‌ها قرار می‌دهد که نشانه وحدت ملی باشد.

شما این کرسی را تبدیل کنید به موضوع نفاق و نقال و امثال این ها، این خطی که دنبال می‌شود به دنبال شکستن وحدت و یکپارچگی و اقتداری که ناشی ازآن وحدتی که شکل گرفته، چون عامل پیروزی ما حمایت همه جانبه مردم از نیرو‌های مسلح، برخورد با دشمن، حمایت از در برخورد با دشمن بوده است، بلافاصله این را تبدیل کنند به نقطه ضعف.

مجبورند که بگویند که ما شکست خوردیم، این که می‌فرمایید چرا افراد بازهم ذکر می‌کنند که انگار ایران شکست خورده درک خیلی واضح پیروزی ملت ایران است.

خود اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها به این حرف‌هایی که ترامپ می‌زند، استراتژیست‌های آمریکایی و روزنامه نگار‌ها و جامعه جهانی می‌داند ایران پیروز جنگ بوده است و رفتارش با ایران مثل کشور پیروز بوده است و حس همه مردم ایران حس پیروزی است و همه درک کردند.

چرا می‌گویند شکست، برای این که بعد بتوانند نسخه تسلیم بپیچند و این رفتار‌هایی که بعد از آن شکل می‌گیرد متاسفانه به این واسطه است.

سوال: رهبر انقلاب در بیانات امشب شان بسیج را با یک تعریف عامی در عرصه توصیف کردند که هر شخص و هر مجموعه‌ای با انگیزه و با اخلاص، غیور اگر پای کار باشد این جزوی از بسیج است، حتی اگر به صورت سازمانی عضویتی در بسیج نداشته باشد. در جنگ و پس از جنگ ۱۲ روزه بسیج چقدر در ایجاد ملی و انسجام نقش آفرینی کرد؟

محمد رضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور: مقام معظم رهبری قبلا هم در فرمایشات شان به این مهم اشاره فرموده بودند که بسیج سازمانی داریم و بسیج غیر سازمانی، همان تعریف عامی که معظم له از بسیج دارند، واقعا یک تعریف درستی است.

همه ممکن است ندانند بیایند و در سازمان ثبت نام کرده و فرصت داشته باشند که همراهی کنند.

حضرت آقا می‌فرمایند کسانی که برای ایران کار می‌کنند و برای ایران دل شان می‌تپد، این‌ها نگین هستند.

سازمان بسیج شکل گرفته است، همه اقشار ملت، از کشاورز گرفته، تولید کننده گرفته، کارگر گرفته، کارمندان ادارات، دانشگاهیان، نخبگان، صنعتگران، بازاریان، همه این‌ها به نوعی آن در شبکه رسمی بسیج حضور دارند و فعالیت می‌کنند، آن عقبه مهمی که حضرت آقا فرمودند، به عنوان تعریف عام از بسیج فرمودند، این‌ها یک شبکه گسترده تری هستند که در مواقع خاص و در شرایط حساس حضورشان پررنگ‌تر می‌شود و طبیعتا سازمان بسیج هم همه تلاشش را در همه ادوار داشته برای این ایجاد انسجام، وحدت و همدلی، برای استفاده از همه این ها، درست است بسیج در زمان جنگ وارد میدان می‌شود یا در زمان سیل، زلزله، بحران‌ها می‌آید میدان ولی پشت این سازمان همه مردم هستند که کمک کنند و این سازمان می‌تواند قدم‌های بزرگی را بردارد.

در سال‌های اخیر که ما افتخار ارتباط تنگاتنگ با سازمان بسیج داشتیم، همه اقشار رفتند و از راس سازمان بسیج ریاست محترم سازمان، شورای مدیریتی سازمان، هیئت رئیسه و تمام کسانی که به عنوان مسئولان و پرچم داران این قشر هستند همواره دربرنامه ریزی‌های تشکیلاتی به این مهم توجه داشتند که در ایجاد وحدت، در ایجاد انسجام و در جذب همه اقشار برای کمک در عرصه‌های مختلف این همت و اهتمام را داشته باشند که آحاد مردم بیایند پای کار، همین هفته که روز چهارم آذرماه بود، خود سازمان بسیج اساتید کشور برنامه‌ای داشتند به عنوان هزار نشست استادی در محضر شهدای علم و اقتدار که در هزار دانشگاه و مرکز علمی پژوهشی همزمان نشستی برگزار شد و برنامه نشست این بود که تمام اساتید عزیز دعوت شوند.

رئیس دانشگاه، رئیس نهاد، ازمقامات محلی در آن جا با هم گفتگویی داشته باشند، یک گزارشی مسئول بسیج دانشگاه، اساتید دانشگاه، بقیه عزیزان نقطه نظرات و انتظارت شان بگویند وبنشینند و بیاندیشند در این مقطع زمان چگونه می‌شود مسائل کشور را آن چه که به عهده سازمان بسیج است همه پای کار دست به دست هم حل کنند.

در بخش‌های دیگر هم همین بحث بود و همواره این رسالت و مسئولیت، اولویت بسیج است، که بیاید و در میان اقشار همدلی، انسجام و آن اقتدار مقدسی که حضرت آقا فرمودند داشته باشد.

به هیچ وجه سازمان بسیج، بسیج متعلق را به یک جریانی نمی‌داند و نگاه فراجناحی را بسیج و نگاه همین نگاه عمومی که حضرت آقا دارد به بسیج به عنوان محور اصلی نگرش بسیج در برنامه ریزی‌های سازمانی است، اکثر عزیزانی که دراین جاهستند قطعا تصدیق می‌کنند.

سوال: رهبر انقلاب بحث حمایت از رئیس جمهور و دولت بود که کار‌های خوبی که یک بخشی از دوره شهید رئیسی شروع شده بود در دولت جدید ادامه پیدا می‌کند، چشم انداز پیش روی دولت را شما چی تصور می‌کنید؟

قاضی زاده: یادآوری می‌کنم که بنده در انتخابات ریاست جمهوری رقیب آقای دکتر پزشکیان بودم و چه بسا منتقد برنامه‌های ایشان و بعضی ازاتفاقاتی که پیرامون ایشان می‌افتاد شاید الان هم نسبت به بعضی ازبرنامه‌های دولت سوالاتی داشته باشم یا حداقل دلیل انجامش را به صورت روشن بنده متوجه نمی‌شوم.

اما الان که آقای رئیس جمهور و تیم آقای رئیس جمهور مشغول فعالیت هستند همه برای شان واجب است که مورد تاکید و دستور مقام معظم رهبری است از جمله بنده که نه فقط با عدم انتقاد بلکه با همکاری و حمایت همراهی کنندبا دولت که مقصودی که دنبال می‌شود محقق بشود.

آن مقصود چیست، این حمایت و این وحدت این استقبال از دولت، این تشویق دولت یک برای این است که این اتحاد در برابر دشمن حفظ شود، همین یکپارچه در مقابل دشمن ید واحده باشند، امکانات دولت، امکانات کشور بسیج شودبرای مقابله با دشمن، دو برای این که معیشت مردم ارتقا پیدا کند.

حقیقت این است که ما یک فشار بی سابقه‌ای در زندگی روزمره رو‌به‌رو هستیم، موضوعی که شهید رئیسی دنبال می‌کردند که در سوال شما بود، این بود که ایشان اصلی‌ترین برنامه اش این بود که معیشت مردم اصلاح شود.

ارتقا پیدا کند، به کمترین گرانی ایشان حساسیت نشان می‌داد، مسئله تورم برای او مسئله جدی بود.

هر چه مردم محروم‌تر برای ایشان دارای موضوعیت بیشتری بود، این که در سراسر کشور سفر می‌کردند.

اقصی نقاط مرز به خاطر این بود، الان این ذهنیت به صورت مشترک در همه ایجاد شود، بعضا هم ممکن است برای بعضی از دوستان در دولت انجام شود و خودشان اسباب وحدت باشند، اسباب وحدت در مقابل دشمن یعنی گروهی نباشند در درون دولت در ذهنیت دولت برای مقابله یک پارچه در مقابل دشمن، یا ذهنیت دولت برای توجه به معیشت مردم و روان سازی زندگی مردم متاسفانه اثر منفی بگذارند، یعنی خود دولت محترم و ارکانی که وابسته به آن هستند باید از این دستور همگانی که مقام معظم رهبری دادند و اعلام عمومی تمام سیاست مداران در کشور و جریانات سیاسی در حمایت در دولت استقبال کنند و این را در عمل نشان دهند.

وقتی دو گانگی در صحبت‌ها و رفتار‌ها اتفاق می‌افتد، این موضوع تنازع می‌شود وقتی که از آن هدف کسی که وابستگی دارد به یک مسئولیتی دارد در کشور، یا از نزدیکان دولت محسوب می‌شود، یک حرفی بزند که در عرصه سیاست خارجی این با برنامه‌های خود وزارت خارجه دولت در تناقض باشد و یک اتفاقاتی در زندگی و معیشت مردم رقم بخورد که تشدید کند وضعیت مشکلات مردم را خوب طبیعتا سایرین وقتی این اوضاع را می‌بینند، ممکن است دچار نقد و تنش و عن غلط و بحث‌های دیگر پیش بیاید.

زمینه این وحدت باید دولت ایجاد کند و همه ما‌ها هم براساس آن وظیفه‌ای که به ما امر شد و به خصوص امروز هر سری مورد تاکید مقام معظم رهبری است و امروز مجددا حضرت آقا دستور فرمودند ما باید با تمام قوا از دولت حمایت کنیم.

واقعا در یک سال و اندی که دولت آقای پزشکیان روی کار آمده فضای عمومی سیاسی کشور فارغ از گفت و شنود‌ها و بحث‌هایی که انجام می‌شود، اعم از مجلس و خارج از مجلس در حمایت از دولت بوده است، چه در آغاز که رای یکپارچه به دولت آقای پزشکیان داده شده است و بعد از آن، درست است که نقد و گفت‌و‌گو‌هایی است، اما فضای عمومی جامعه فضای عمومی شخصیت‌های کشور، تلاش برای حمایت ازدولت بوده است و تاجایی که دولت درخط نظام و به فکر مردم باشد و سیاست‌های نظام در عمل با قوت دنبال کند.

حتما این فضا ادامه پیدا می‌کند، چه بسا تقویت شود.

سوال: یک دقیقه جمع بندی بفرمایید؟

قاضی زاده: رکن رکین صحبت‌های مقام معظم رهبری به اعتقاد من باز اعتماد به مردم بود، یعنی چه دربخشی که مربوط به بسیج و جامعه بسیجیان، چه آن‌هایی که داخل بسیج هستند و گفتمانی که دولت ایران ایجاد کردند و آثار جهانی پیدا کرده است، این ملت ایران هستند که دشمن را مایوس و دلسرد می‌کنند.

این وحدت و هم نظری در حمایت از دولت اتفاق بیافتد، برای این که مردم به آن‌ها خدمت شود و مردم مسائل شان حل و فصل بشود.

آن نکته کانونی توجه به اعتقاد بنده برداشت خودم را از بیانات مقام معظم رهبری است که این درس را به ما می‌دهد که ما به عنوان کسانی که بنده که البته الان مسئولیتی خاصی ندارم ولی کسی که صاحب تریبون هستند و یک بیانی که شاید توسط من قابل انجام باشد و چه کسانی که مسئولیتی برعهده شان است، توجه کنند که همه ما باید جمع شویم که به مردم خدمت خوبی داده شود و این بزرگواری و این همت و تلاش مردم پاسخ داده شود در حر و شان خودش.