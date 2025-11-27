اجلاسیه شهدای نهبندان با حضور جمعی از مسئولان،فرماندهان انتظامی و نظامی خراسان جنوبی در شهرستان نهبندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در ابتدای این اجلاسیه پیام تصویری آیت الله عبادی نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی پخش شد.

در این پیام آمده است نهبندان شهر سرداران شهید نامگذاری شده است.سردارانی که به لطف مردم مومن و انقلابی اش که تربیت یافته ی همین مردم هستند شهید سردار شدند.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این اجلاسیه که ویژه گرامیداشت یاد و خاطره ۱۸۳ شهید شهرستان نهبندان برگزار شده است گفت: بهترین راه مقابله باشبیخون فرهنگی دشمن، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

هاشمی افزود: مهمترین پیام این یادواره‌ها وفاق، همدلی و صمیمیت است.

وی گفت : یاد و نام زیبای شهدا در هر محله و شهرستان، نماد امنیت، عزت و هویت جامعه است.

استاندار با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید گفت: جوانانی که هشت سال دفاع مقدس را درک نکرده‌اند، باید در کنگره‌ های شهدا با آرمان‌های شهیدا آشنا شوند تا بتوانند در برابر تهدیدات فرهنگی دشمن ایستادگی کنند.

نماینده شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز پیام اصلی این اجلاسیه را تجدید میثاق با شهدا و رهبری، حفظ انسجام ملی و صیانت از منافع کشور عنوان کرد و گفت: نهبندان شهر شهید پرور و شهر سرداران شهید است و با توجه به تاکیدات رهبری ، باید توجه ویژه به این شهرستان شود.

نخعی افزود: دبیرخانه ی ستاد توسعه ی شهرستان نهبندان در این شهرستان با محوریت اشتغال باید تشکیل می‌شد اما همچنان بلاتکلیف است.

فرماندار نهبندان نیز ضمن قدردانی از عوامل برگزاری اجلاسیه ۱۸۳ شهید شهرستان نهبندان گفت : برای برگزاری این اجلاسیه حدود دو ماه قبل برنامه ریزی شده و تمام ظرفیت شهرستان نهبندان پای کار آمدند.

وی افزود: در فضای بیرونی این اجلاسیه ۳۰ موکب بصورت خود جوش برای میهمانان و شرکت کنندگان این اجلاسیه خدمات ارائه دادند.

همچنین در این اجلاسیه از ۴ کتاب مقربان الهی؛ معرفی سرداران شهید و شهدای شهرستان نهبندان، امید کاوه؛ خاطرات دیگران از زندگی سردار شهید الهیار جابری ، چریک خمینی؛ خاطرات دیگران از زندگی سردار شهید رجبعلی آهنی ، نور چشم آقا؛ زندگی داستانی سردار شهید دکتر احمد آتشدست و همچنین از قطعه موسیقی حماسی سرداران شهید کاری از بهنام سیروسی رونمایی شد.