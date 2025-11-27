اجلاسیه شهدای نهبندان با حضور جمعی از مسئولان،فرماندهان انتظامی و نظامی خراسان جنوبی در شهرستان نهبندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،در این مراسم پیام تصویری نماینده ولی فقیه در استان به اجلاسیه شهدای نهبندان پخش شد.

آیت الله عبادی در بخشی از این پیام، نهبندان را سرزمین سرداران شهید دانست و گفت:این سرداران خود نشان از مومن و انقلابی بودن و ولایت مداری مردم شهرستان نهبندان دارد.

استاندار هم در این مراسم فرهنگ ایثار و شهادت را رمز موفقیت امروز ایران اسلامی دانست و گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد دوران بزن در رو تمام شده و ایران اسلامی در مقابل استکبار جهانی بایستد.

هاشمی با قدردانی از مردم و مسئولان برگزاری اجلاسیه شهدای گفت: برای شتاب گرفتن توسعه نهبندان طرح‌های مختلفی در دست اجراست که جمله آن به اجرای طرح راه آهن و تلاش برای بازگشایی مرز دو کوهانه و اجرای طرح کوله بری اشاره کرد.

نخعی نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس هم پیام اصلی این اجلاسیه را تجدید میثاق با شهدا و رهبری، حفظ انسجام ملی و صیانت از منافع کشور دانست و گفت: توسعه شهرستان نهبندان از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که باید مسئولان به آن توجه ویژه کنند

دانش فرماندار نهبندان هم گفت:برای برگزاری این اجلاسیه برنامه‌ریزی‌های دو ماهه انجام و تمام ظرفیت‌های شهرستان پای کار آمده است.

مداحی حاج صادق آهنگران و ابوذر روحی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

همچنین در این مراسم از ۴ کتاب نور چشم اقا زندگی داستانی سردار شهید دکتر احمد اتشدست، کتاب چریک خمینی (خاطرات دیکران از زندگی سردار شهید رجبعلی آهنی)، کتاب امید کاوه خاطرات دیگزان از زنذگی سردار شهید الهیار جابری) مقربان الهی (معرفی سردارن و شهدا شهرستان نهبندان) و همچنین از قطعه موسیقی حماسی سرداران شهید کاری از بهنام سیروسی رونمایی شد.



این مراسم به عطر شهید گمنام نیز معطر شد.