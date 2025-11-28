امام جمعه آبدانان از تلاش‌های صداوسیمای استان ایلام در تولید و پخش برنامه «ایلام ایران» که با محوریت معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان آبدانان روی آنتن می‌رود، قدردانی کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام حسینی احمد فداله، امام جمعه شهرستان آبدانان، در پیامی با تقدیر از مدیرکل صداوسیمای استان ایلام و عوامل برنامه فاخر «ایلام ایران» اظهار داشت: این برنامه که با هدف معرفی توانمندی‌های ناب و ظرفیت‌های غنی آبدانان از شبکه استانی و سراسری پخش می‌شود، اقدامی ارزشمند در معرفی این دیار کهن به مردم استان و کشور است.

وی افزود: این حرکت رسانه‌ای نه تنها گوشه‌ای از زیبایی‌ها، تاریخ، فرهنگ و استعداد‌های مردمان این خطه را به تصویر می‌کشد، بلکه فرصتی برای بیان مطالبات واقعی و دغدغه‌های مردم اصیل فراهم می‌سازد.

امام جمعه آبدانان با اشاره به ظرفیت‌های فراوان این شهرستان اضافه کرد: آبدانان سرزمینی سرشار از استعداد و توان نهفته است، از طبیعت بکر و آثار تاریخی تا نیروی انسانی جوان، پرتلاش و مشتاق خدمت، استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کرده و زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش نشاط اجتماعی به‌ویژه در میان جوانان باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه این مسیر امیدآفرین، رسانه استانی همچنان بازوی توانمند مردم در مسیر پیشرفت، عدالت و توسعه باقی بماند و آبدانان بیش از پیش در افق ملی بدرخشد.