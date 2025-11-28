به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، محمدجعفر قائم‌پناه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر، رقابت سالم را شرط پیشرفت دانست و اظهار داشت: رقابت باید برای تسهیل امور، توسعه استان‌ها و افزایش تولید و صادرات باشد، زیرا کشور نه با بخشنامه، بلکه با تلاش و کار میدانی و همراهی با مردم ساخته می‌شود.

معاون امور اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی به استان‌ها گعت: برای تحقق عدالت، باید منابع هر منطقه در همان منطقه هزینه شود و مدیران با توان بیشتر و حضور میدانی و همکاری مؤثرتر فعالیت کنند.

محمدجعفر قائم‌پناه با اشاره به نمونه‌های موفق افزایش بهره‌وری در همین استان، خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر مدیران بخش‌های کشاورزی، شیلات، صنعت و گردشگری در بوشهر شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش مدیران و مجموعه اجرایی استان، رویکرد دولت را اجرای دقیق تعهدات و مصوبات سفر ریاست‌جمهوری دانست و افزود: مسیر دولت چهاردهم بر پایه قانون‌گرایی، هماهنگی و پایبندی به وعده‌ها است.

محمد جعفرقائم پناه بیان کرد: از همه عزیزانی که در توسعه استان زحمت می‌کشند، از جناب آقای زارع و همکاران‌شان و مدیران خوب استان باید قدردانی کنیم. ارزیابی من از استان استان‌ها درمقایسه بای دیگر، خیلی بهتر است؛ عالی است. ولی نباید قانع و راضی باشید به این. ما باید از ظرفیت‌های این استان استفاده بیشتری بکنیم.

معاون امور اجرایی رئیس جمهور افزود: استمرار این رویکرد همراه با تلاش مدیران استانی، نهایتاً به افزایش اعتماد عمومی و رضایت بیشتر مردم منجر می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی مردم بوشهر افزود: این استان با تکیه بر ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد خود در حوزه دریا، انرژی و تجارت دریایی، یکی از پیشران‌های توسعه کشور است و باید از موقعیت جغرافیایی آن در ساحل خلیج فارس بهره‌ای هدفمند و مؤثر برده شود.

محمد جعفرقائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد مالی استان را چشمگیر توصیف کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، در مقابل یک همت بودجه مصوب، بیش از ۲ برابر آن یعنی حدود ۲ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان جذب شده که فراتر از تعهدات بوده و نشان‌دهنده پیگیری و انسجام مدیریتی و تلاش دستگاه‌های اجرایی بوده است.

معاون امور اجرایی رئیس جمهور با تشریح مصوبات سفر ریاست‌جمهوری اظهار داشت: ۳۱ مصوبه به ارزش ۱۵ همت در دستور کار قرار گرفته که بخشی از تأمین اعتبار آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه و بخش دیگر بر عهده استان و دستگاه‌های اجرایی است.

معاون اجرایی رئیس جمهور بر ضرورت پاسخگویی مدیران دستگاه‌ها و بانک‌ها درخصوص میزان پیشرفت مصوبات تأکید کرد و ادامه داد: روند ارزیابی‌ها تا آخرین مرحله ادامه می‌یابد.