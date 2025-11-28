محمد جعفر قائم پناه گفت: با پیگیری مصوبات ریاست‌جمهوری، طرح‌های کلیدی نظیر توسعه فضا‌های آموزشی، تولید انرژی و تقویت تامین آب آشامیدنی و حمایت از پروژه‌های صنعتی وارد فاز اجرایی شده و مردم استان بوشهر به‌زودی از ثمرات این اقدامات بهره‌مند خواهند شد.

توسعه عمرانی و رفع مشکلات زیرساختی، دستاورد سفر دولت به بوشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران با تشریح نتایج سفر دو روزه به استان بوشهر اظهار داشت: در سفر دو روزه به استان بوشهر مصوبات سفر استانی ریاست‌جمهوری و اعضای هیئت دولت به بوشهر بررسی و همچنین تسریع در روند توسعه مناطق مختلف استان به‌ویژه حوزه انرژی، آموزش، حمل‌ونقل و سلامت برنامه‌ریزی شد.

وی با اشاره به بازدید از مرکز انرژی کشور در عسلویه و به ثمر رسیدن فضا‌های آموزشی در عسلویه و بوشهر، گفت: رضایت مردم و توسعه انسانی در اولویت دولت است. با افتتاح مدارس در عسلویه و استان بوشهر در مدت کمتر از یک سال، شاهد پیشرفت چشمگیری در حوزه آموزش هستیم که موجب دلگرمی خانواده‌هاست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: پروژه‌های کلیدی صنعت پتروشیمی و زیرمجموعه‌های صادراتی علی‌رغم چالش‌های انرژی در سال گذشته، به بهره‌برداری رسیدند و با توجه به پیگیری‌های مستمر، مشکل تأمین برق و گاز واحد‌های تولیدی با نگاه ویژه دولت و شخص رئیس‌جمهور کمتر شده است.

قائم‌پناه ادامه داد: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های سد سازی و آبرسانی نشانه تعهد جدی دولت به تأمین آب پایدار کشاورزی و شرب برای استان و دشتستان و نخیلات بوشهر است.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای استان گفت: دوبانده شدن محور برازجان به شیراز و ساخت پل بزرگ و چند آبراه و چند تونل در مسیر این پروژه، پروژه‌ای سخت، اما با توجه به آمار سوانح جاده‌ای این مسیر، جزو اولویت‌های دولت است و تا سال آینده تکمیل می‌شود.

قائم‌پناه از پیشرفت خوب پروژه‌های بیمارستانی در بوشهر و برازجان در یکسال اخیر و حمایت از کارآفرینان استان برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به تولید صنعتی خبر داد و گفت: این طرح‌ها با حمایت تسهیلات بانکی تقویت خواهند شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تشکر از همدلی مدیران و پیگیری مستمر استاندار بوشهر و اعضای شورا‌های برنامه‌ریزی، اظهار امیدواری کرد: سال آینده بخش زیادی از پروژه‌های کلیدی این استان به بهره‌برداری می‌رسد و ارتقای شاخص‌های تولید، رفاه، اشتغال، و توسعه پبشتر برای مردم عزیز و نجیب بوشهر دست‌یافتنی خواهد شد.

قائم‌پناه ضمن تشریح آخرین مواضع دولت درباره یارانه بنزین، با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین ابتدا از خودرو‌های دولتی کلید می‌خورد، تأکید کرد: هدف دولت حمایت از کارآفرینان و تأمین معیشت خانوارهاست؛ این سیاست‌ها در راستای مدیریت مصرف، جلوگیری از خروج ارز و جهت‌دهی منابع به تولید ملی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به تصمیم کلان دولت در مورد اصلاح تدریجی قیمت بنزین، اظهار داشت: مطابق دستور دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور، مقرر شد افزایش قیمت بنزین در راستای حمایت از خانوار‌ها در دستور کار قرار گیرد و این فرآیند از خودرو‌های دولتی آغاز خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهداف معیشتی وعده داد: سیاست جدید با هدف تامین معیشت مردم و ممانعت از خروج ارز از کشور اتخاذ شده است؛ ناچاریم بخشی از یارانه بنزین را اصلاح کنیم تا منابع کشور به سمت تولید، اشتغال‌زایی و حمایت از محرومان و کارآفرینان سوق داده شود.

وی بیان کرد: اگر روند کنونی مصرف و واردات بنزین ادامه می‌یافت، در سال جاری ناچار بودیم حدود شش میلیارد دلار بنزین وارد کنیم؛ این درحالی است که در گذشته همین میزان به خارج صادر می‌شد.

قائم‌پناه مدیریت بنزین یارانه‌ای را ضرورت تولید ملی دانست و گفت: بنزین یارانه‌ای باید هدفمند و حساب شده مصرف شود تا صرفه‌جویی در منابع ملی، جلوگیری از اتلاف ارز و افزایش توان داخلی تحقق یابد.

وی درباره شیوه اجرای تغییر قیمت توضیح داد: افزایش قیمت به شکل مرحله‌ای و تدریجی اتفاق خواهد افتاد تا هم خانوار‌ها دچار مشکل نشوند و هم زمینه تغییر فرهنگ مصرف و رشد پایدار فراهم شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار داشت: این اصلاحات ضروری است تا هم رفاه عمومی ارتقا یابد و هم منابع کشور به جای مصرف بی‌رویه سوخت، وارد عرصه‌های کلیدی تولید ملی، حمایت از کارآفرینی و رشد اقتصادی شود.