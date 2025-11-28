برای مقابله با گسترش آنفلوآنزا مدارس استان بوشهر در روز‌های شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد.‌‌‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، اداره‌کل آموزش و پرورش بوشهر اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، آموزش تمامی مدارس در روز‌های شنبه و یکشنبه (۸ و ۹ آذر) به‌صورت برخط در بستر شاد برگزار می‌شود.

همچنین مدارسی که طبق برنامه ملی، مجری رزمایش سراسری زلزله هستند، فقط برای اجرای رزمایش و بر اساس دستورالعمل ابلاغی، فعالیت حضوری خواهند داشت.

انتخاب کلاس‌های شرکت‌کننده در رزمایش به‌عهده مدیریت مدارس است.