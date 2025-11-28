اسامی هیئت داوران مرحله نهایی بخش معارفی چهل‌وهشتمین دوره مسابقه‌های قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، اسامی داوران مرحله نهایی بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه اعلام شد.

بر این اساس حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی رضایی‌اصفهانی به عنوان رئیس هیئت داوران معرفی شد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجعفر موسوی‌زاده هم ناظر عالی بر مسابقه‌ها خواهد بود.

سیده‌معصومه طباطبایی داور بخش مهارت ارائه مطلب، حجج‌اسلام محمدحسین رفیعی، کیومرث بهزادیان و سیدمصطفی حسینی‌نیشابوری به عنوان داوران بخش بین‌الملل و حجج‌اسلام سیدمحمد نقیب و عبدالله فقهی‌زاده هم به عنوان داوران رشته معارف قرآن کریم در بخش ملی معرفی شدند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین جواد کرمی و بخشعلی قنبری نیز داور رشته معارف نهج‌البلاغه و حجج‌اسلام محمدصادق کفیل و مهدی معتمدی نیز به عنوان داوران رشته معارف صحیفه سجادیه اعلام شدند.

استاد مشاوره و راهنمای این دوره از رقابت‌ها نیز حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی هاشمی خواهد بود.

گفتنی است؛ این رقابت ها، از دهم تا شانزدهم آذرماه و با حضور یکصد نفر از برگزیدگان مراحل استانی و دانشجویان خارجی مقیم ایران، به میزبانی استان قم برگزار می‌شود.