به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال بانوان ایران در نخستین دیدار خود از بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی هلند و آلمان در حال برگزاری است، پنجشنبه (۶ آذر) به مصاف سوئیس رفت.

شاگردان سیائورا در پایان ۶۰ دقیقه تلاش مقابل حریف اروپایی خود نتیجه را ۳۴-۹ واگذار کردند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که در گروه B قرار دارد، در ادامه رقابت‌ها؛ ۸ و ۱۰ آذر به مصاف مجارستان و سنگال خواهد رفت.

ملی پوشان هندبال بانوان کشورمان برای سومین دوره متوالی به عنوان یکی از چهار تیم برتر آسیا در مسابقات قهرمانی جهان حضور دارند.