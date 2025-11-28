فرمانده حفاظت اطلاعات فراجا در یادواره ۳۸۰ شهید لاریجان با اشاره به جنگ روانی دشمن در جنگ دوازده روزه اخیر گفت: اقدام مردم ایران در مقابل قدرت‌های بزرگ، دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار معصوم‌بیگی فرمانده حفاظت اطلاعات فراجا، در یادواره ۳۸۰ شهید بخش لاریجان که با حضور گسترده مردم و مسئولان در مسجد روستای وانا برگزار شد، گفت: دشمن صهیونیستی در جنگ اخیر، یک جنگ روانی ترکیبی ایجاد نمود تا برای مردم شرافتمند ایران مشکل ایجاد کند.

وی با تقدیر از مقاومت مردم ایران افزود: عمل و اقدام مردم ایران در مقابل قدرت‌های بزرگ، یک کار خارق‌العاده و بزرگ بود. پس از جنگ دوازده روزه، دشمن را وادار به عقب‌نشینی کردیم و او را روبروی ملت مبارز و متحد ایران قرار دادیم.

فرمانده حفاظت اطلاعات فراجا با اشاره به اهداف دشمن از جنگ ترکیبی تأکید کرد: این جنگ با نگاه به درون کشور، جهت ایجاد رعب و ترس در میان ملت ایران و ایجاد نافرمانی مدنی طراحی شده بود.

وی با بیان جایگاه والای شهدا افزود: راه شهدا، راه تبعیت از انبیا، راه ولایت و راه رستگاری است. در جامعه غربی الگوهای کاذب می‌سازند، اما در ایران اسلامی، شهدا الگوهای واقعی هستند.

سردار معصوم‌بیگی با اشاره به سفر خود به روسیه گفت: در روسیه برای تک‌تک کشته‌های جنگ خود المان ساخته‌اند و با ذکر جزئیات فداکاری سربازانشان، برای جوانان الگوسازی می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهدا جزو دارایی و سرمایه معنوی جامعه هستند و حفظ یاد و خاطره آنان از وظایف ملی ماست.