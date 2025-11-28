پخش زنده
اسماعیل بقایی گفت: پرونده مهدیه اسفندیاری یکی از اولویتهای گفتوگوهای وزارت امور خارجه با مقامات فرانسه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: در گفتوگوهای آقای عراقچی با وزیر خارجه فرانسه، نقض آتش بس در لبنان و استمرار جنایتها به دست رژیم صهیونیستی در غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به مسئولیت پاریس که ضامن اجرای آتش بس است اشاره شد.
اسماعیل بقایی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: درباره موضوع هستهای نیز به طرف فرانسوی یادآوری شد که ایران بر استیفای حقوق هستهای خود تاکید دارد.
آقای بقایی به حضور وزیر خارجه در اجلاس منع سلاحهای شیمیایی هم اشاره کرد و افزود: ایران تلاش میکند از حقوق جانبازان شیمیایی دفاع کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هنوز دعاوی ایران علیه جنایتکاران به نتیجه نرسیده است.