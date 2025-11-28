بنیامین فرجى با پیروزى مقابل نفر سوم دوره قبل از برزیل، رقابت هاى تنیس روى میز قهرمانى جهان ۲۰۲۵ - رومانی را آغاز کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله ١/١٦ نهایى مسابقات تنیس روى میز انفرادى قهرمانى جوانان جهان، بنیامین فرجى به مصاف لئوناردو ایزوکا بازیکن ژاپنى الاصل تیم ملى برزیل رفت و در یک بازى سخت ٤ بر ٣ به پیروزى رسید.

فرجى در مصاف با ایزوکا دارنده مدال برنز رقابت هاى قهرمانى جهان سال گذشته، با تعصبى مثال زدنى ٤ بر ٣ به برترى دست یافت و به جمع ١٦ بازیکن برتر دنیا صعود کرد.

ملى پوش جوان تنیس روى میز کشورمان براى صعود به ١/٤ نهایى با نارش از آمریکا دیدار خواهد کرد.

میعاد مکیف سرمربى تیم جوانان، هدایت بنیامین فرجى در رقابت هاى قهرمانى جوانان جهان را بر عهده دارد.

مسابقات تنیس روى میز قهرمانى نوجوانان و جوانان جهان ٢ تا ٩ آذر در رومانى در حال برگزاری است.