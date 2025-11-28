فراخوان بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با هدف معرفی و شناخت شاعران جوان و گسترش همدلی و هم‌زبانی با پارسی‌گویان سراسر دنیا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، «جشنواره بین‌المللی شعر فجر» با هدف تعالی و ارتقای شعر امروز، از سال ۱۳۸۵ تاکنون هر سال میزبان کاروان شعر پارسی بوده و بیستمین دوره آن نیز زمستان امسال (۱۴۰۴) برگزار می‌شود.

این جشنواره، علاوه‌بر هم‌سخنی با شاعران مطرح معاصر ایران، با هدف معرفی و شناخت شاعران جوان سرزمین و گسترش همدلی و هم‌زبانی با پارسی‌گویان سراسر دنیا تدارک دیده شده است.

در بخش اصلی این جشنواره بین‌المللی، آثاری داوری می‌شود که برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۳ به زبان فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل کشور منتشر شده باشد.

این بخش چهار دسته «شعر کلاسیک»، «شعر نو»، «شعر محاوره» و «درباره شعر» (پژوهش‌های حوزه شعر) را شامل می‌شود.

بخش جنبی این جشنواره نیز به شاعرانی که آثارشان در قالب کتاب منتشر نشده است اختصاص دارد. علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال ۵ شعر در بخش جنبی بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر شرکت کنند. این آثار می‌توانند غزل، سپید، نیمایی یا هر فرم دیگری از شعر معاصر باشند. اشعار ارسال‌شده در این بخش نباید پیش‌تر در جشنواره دیگری برنده شده یا به چاپ رسیده باشند.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

ناشران، شاعران و پژوهشگران علاقه‌مند به شرکت در جشنواره به سامانه https://survey.porsline.ir/s/Es ۶۲ oon مراجعه کنند.