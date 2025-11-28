اجرای هفت طرح توسعه و بهسازی شبکه برق در باشت
مدیر برق ناحیه باشت کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال هفت طرح توسعه و بهسازی شبکه برق در مناطق روستایی و شهری این شهرستان اجرا شد.
وی بیان کرد: هزیم میانه از روستاهای کم جمعیت شهرستان باشت محسوب میشود که به علت سختگذر بودن و دوردستی تاکنون از نعمت بزق محروم بود.
مدیر امور برق ناحیه باشت اظهار داشت: اصلاح و بهینهسازی شبکه برق روستاهای آهوروک اسلام آباد، نازنگون، سرتیبآباد و تنگآب با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال از طرحهای مهم اصلاح و بهینهسازی شبکه برق شهرستان باشت است.
پورعمران عنوان کرد: توسعه شبکههای روستایی و شهری(تک پایه)با ۶۰میلیارد ریال، اصلاح و بهینه سازی در نقاط مختلف شهری ۲۰ میلیارد ریال ، اصلاح و روشنایی معابر روستای با ۲ میلیارد ریال و تعمیرات دورهای شبکه فشار متوسط فیدرهای ناحیه به طول ۱۴۵ کیلومتر از دیگر اقدامهای انجام گرفته برای ارتقای شبکه برق این شهرستان است.
وی تصریح کرد: تعویض مقرههای شکسته و اصلاح کجی پایه و اتصالات سست و سایر موارد تعمیراتی ، اصلاح روشنایی معابر شامل تعویض ۹۵۰عدد لامپ سوخته و سایر لوازم از مهمترین اقدامهای این مدیریت در سال جاری است که خدمات گروههای اتفاقات و رفع حوادث در دستور کار قرار دارد.
پورعمران بیان کرد: امسال در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی و توسعه شبکه برق شهرستان باشت هزینه شده است.