به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور پنجشنبه شب در حاشیه برگزاری این دوره گفت: نخستین دوره توانمندسازی فرماندهان حوزه‌ها و مسئولان کانون‌های بسیج اقشار کشور با حضور ۴۳۰ نفر به مدت سه روز در اردوگاه تربیتی امام رضا (ع) مشهد ادامه دارد.

سردار سیاوش مسلمی هدف اصلی از برگزاری این برنامه‌ها را توانمندسازی نیرو‌های انسانی برای تصمیم‌گیری هوشمندانه و منطبق بر جامعه هدف در زیست‌بوم‌های مختلف دانست و افزود: در این دوره، تمرکز اصلی بر تربیت و توانمندسازی نیرو‌هایی است که بتوانند در قامت سازمان بسیج دانش‌آموزی، با جامعه‌ای نزدیک به ۱۷ میلیون نفری از دانش‌آموزان، نقش‌آفرینی کنند.

او افزود: امروزه با توجه به پیشرفت‌های رسانه‌ای در جهان، لازم است نیرو‌ها خود را با فناوری‌های نوین، از هوش مصنوعی تا جنگ‌شناختی، هماهنگ و آماده کنند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزانی که قرار است تمدن‌ساز و نیروی تراز انقلاب اسلامی باشند، نیاز به مدیران و فرماندهانی هوشمند، خلاق، شجاع، بصیر و آگاه دارند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی اظهار کرد: امیدواریم این اقدامات در حوزه توانمندسازی، اثربخشی مطلوبی در برنامه‌های بسیج دانش‌آموزی داشته باشد.