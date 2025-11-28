پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای دوگانهسوز کردن نانواییهای استان تخصیص یافته که تاکنون ۵۰۹ واحد به بانک معرفی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شجاعی در خصوص وضعیت مصرف انرژی و معضلات قطع برق نانواییها گفت: ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای دوگانه سوز کردن نانواییهای استان تخصیص یافته که تاکنون ۵۰۹ واحد برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان به شعب بانک سپه معرفی شدهاند.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به ۳۰۴ واحد نانوایی متقاضی اظهار کرد: دو هزار و ۹ واحد نانوایی در استان فعال است که از این تعداد ۱۶ درصد دوگانه سوز هستند که حداقل باید به ۳۰ درصد افزایش یابد.
شجاعی گفت: باتوجه به ضرورت حفظ و استمرار خدمات دهی نانواییها در شرایط اضطراری و بحرانی، این واحدها، علاوه بر موتور برق به امکانات سوخت دوم (گازوئیل و گاز ال پی جی) مجهز شدهاند که مساعدت بانک در خصوص تضامین، استعلامات بانکی و تسریع در پرداخت تسهیلات نیز در دستور کار قرار دارد.