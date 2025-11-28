رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تأمین هزار و ۵۰۰ تن نهاده طیور شامل ذرت و کنجاله سویا برای مرغداران استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی گفت: با هدف تأمین خوراک طیور و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود نهاده در واحد‌های تولیدی، هزار و ۵۰۰ تن نهاده طیور شامل ذرت و کنجاله سویا تأمین شده که به زودی بین مرغداران استان توزیع می‌شود.

وی افزود: ۹۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز استان وارداتی است و همین موضوع موجب وابستگی به شرایط بین‌المللی و حمل‌ونقل شد که با تلاش‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی این چالش به‌زودی رفع می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه با هماهنگی‌های انجام شده، خوراک آماده از طریق کارخانجات خوراک دام و طیور استان در اختیار مرغداران قرار گرفت، افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی این مشکل به زودی رفع می‌شود.

صیادی ادامه داد: سالانه حدود ۲۸۵ هزار تن ذرت، ۱۵۰ هزار تن جو و ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن کنجاله سویا مصرف می‌شود و در شرایط موجود مشکلات بخش مرغ گوشتی کمتر بوده و بخشی از خوراک آماده در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی گفت: در بخش مرغ تخم‌گذار چالش‌هایی وجود داشته که با برنامه‌ریزی در حال برطرف شدن است.

لرستان حدود ۷۰۰ واحد مرغداری با ظرفیت تولید حدود ۱۰۰ هزار تن گوشت دارد که بین ۵۶ تا ۶۰ هزار تن آن در داخل استان مصرف و مابقی به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.