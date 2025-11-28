پخش زنده
امروز: -
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: همکاری نظامی با ایران در چارچوب توافق راهبردی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص کمک نظامی احتمالی روسیه به ایران در صورت هرگونه حمله آمریکا یا متحدانش به ایران تصریح کرد که همکاری با ایران بر پایه «توافقنامه مشارکت راهبردی جامع» میان تهران و مسکو انجام میگیرد.
زاخارووا تصریح کرد این توافق چارچوب مشخصی برای همکاریهای نظامی و فنی دو کشور تعیین کرده است.
معاهده مشارکت راهبردی جامع ایران و روسیه که مسکو اعلام کرد از دهم مهرماه رسماً وارد فاز اجرایی شده است، در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ طی سفر آقای مسعود پزشکیان به روسیه، به امضای روسایجمهور دو کشور رسید.