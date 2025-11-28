وزیران جهاد کشاورزی ایران و روسیه ضمن تاکید بر ضرورت توسعه مناسبات دوجانبه در حوزه کشاورزی، به توافق‌های جدیدی در زمینه سازوکار مشترک قرنطینه دامی و گیاهی، تبادل تجربیات فنی، تحقیقاتی و آموزشی دست یافتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و اوکسانا لوت وزیر کشاورزی روسیه، ضمن تاکید بر ضرورت توسعه مناسبات دوجانبه در حوزه کشاورزی، به توافق‌های جدیدی در زمینه سازو کار مشترک قرنطینه دامی و گیاهی، تبادل تجربیات فنی، تحقیقاتی و آموزشی دست یافتند.

در این دیدار که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و اعضای هیئت‌های دو کشور هم حضور داشتند، راهکار‌های توسعه مناسبات دو کشور در چارچوب معاهده جامع بلندمدت راهبردی که دی‌ماه سال گذشته به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید را بررسی کردند.

وزیران جهاد کشاورزی ایران و کشاورزی روسیه در این دیدار درباره همکاری‌های جدید در موضوع قرنطینه دامی گفت‌و‌گو کردند تا موانع احتمالی فراروی مبادلات تجاری دو کشور در این زمینه از میان برداشته شود.

نوری قزلجه و ا‌وکسانا لوت در این دیدار ضمن تأکید بر لزوم ترسیم سازوکار مشترک در قرنطینه دامی و گیاهی، بر تقویت همکاری‌های ایران و روسیه در بخش‌های فنی، تحقیقات و آموزش تأکید کردند.

طرفین در این دیدار همچنین درباره راه‌اندازی ایستگاه‌های تحقیقاتی با مشارکت دو کشور توافق کردند.

تعاملات در چارچوب سازوکار‌های همکاری بین‌المللی همچنین بریکس و سازمان همکاری شانگهای، دیگر دستورکار مذاکرات طرفین بود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با حضور در سفارت قزاقستان در مسکو، با وزیر کشاورزی قزاقستان دیدار و درباره تامین نیاز‌های متقابل از جمله در زمینه غلات و دانه‌های روغنی و تجهیزات فناورانه حوزه کشاورزی مذاکره کردند.

نوری قزلجه همچنین با مدیران ارشد شرکت‌های غلات روسیه گفت‌و‌گو کرد.

سید سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و مسعود نمازی مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال، وزیر جهاد کشاورزی را در سفر به روسیه همراهی می‌کردند.