به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: بیش از ۸۰۰ دانش آموز متوسطه اول و دوم مراکز استعداد‌های درخشان مازندران در بابل دررشته‌های مختلف ورزشی با هم به رقابت پرداختند.

کلبادی نژاد مهمترین اهداف برگزاری این المپیاد کشف استعداد‌های ورزشی مازندران و حضور در مسابقات المپیاد ورزشی استعداد‌های درخشان کشور عنوان کرد.

وی گفت:ایجاد روحیه نشاط و شادابی و حفظ سلامت دانش‌آموزان یکی از سیاست‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت است و مدارس در کنار فعالیت‌های آموزشی باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه المپیاد ورزشی باعث افزایش نشاط اجتماعی، اعتماد به نفس و خودباوری در بین دانش‌آموزان سمپاد می‌شود افزود: به واسطه اجرای برنامه‌های هنر‌های ورزشی و استفاده از مهارت‌های فردی ورزشی، فرصتی برای شناسایی افراد مستعد و خلاق و هدایت توانایی‌های آنان در مسیر شکوفایی فراهم خواهد شد.

کلبادی نژاد در ادامه گفت: این رویداد به عنوان یکی از برنامه‌های پایدار و سالانه این اداره کل، در چارچوب مأموریت‌های تربیتی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با هدف تقویت شایستگی‌های ۲۵‌گانه دانش‌آموزان، در سال تحصیلی جاری اجرا شد.

وی افزود: این رویداد نه‌تنها به عنوان یک رقابت ورزشی، بلکه به عنوان بستری برای پرورش مهارت‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان استعداد درخشان طراحی شده است.

کلبادی نژاد گفت: ۶ هزار دانش آموز مازندرانی در ۲۶ مراکز استعداد‌های درخشان مازندران مشغول تحصیل هستند.