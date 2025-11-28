پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه امام رضا (ع) در پیامی از حضور گسترده و باصلابت بسیجیان در برنامههای مختلف هفته بسیج بویژه نمایش اقتدار بسیجیان خراسان رضوی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی سپاه امام رضا (ع)، در پیام سردار غیاثی آمده است: حضور آگاهانه، منسجم و پرشور بسیجیان عزیز در برنامههای هفته بسیج امسال، بار دیگر جلوهای از ایمان، بصیرت و آمادگی دفاعی مردم خراسان رضوی را به نمایش گذاشت و موجب سربلندی نظام اسلامی شد.
در بخش دیگر پیام فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به نقش تعیینکننده جوانان مؤمن و انقلابی در حفظ امنیت و پیشرفت استان آمده است: اقتدار امروز بسیج حاصل روحیه جهادی، تبعیت از ولایت و حضور همدلانه شما عزیزان در صحنههای مختلف است.
سردار غیاثی در بخش پایانی پیامش با قدردانی از بسیجیان قهرمان، فرماندهان و عوامل اجرایی برنامههای مختلف هفته بسیج در اقصی نقاط استان بویژه حضور دشمن شکنشان در نمایش اقتدار، آورده است: حضور با بصیرت و به هنگام شما عزیزان توطئههای دشمنان را خنثی کرده است.