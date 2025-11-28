کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر در فراساحل جزایر کیش و لاوان وزش باد‌های غربی پیش بینی و دریا کمی مواج خواهد شد.

وزش باد‌های غربی و مواج شدن دریا از بعدازظهر در کیش و لاوان، ۷ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز تداوم شرایط پایدار جوی و دریایی بروی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در سواحل و جزایر هوا همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود و دریا نیز نسبتا آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد خواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: این شرایط جوی و دریایی تا اوایل هفته آینده دراستان مورد انتظار است و از لحاظ دمایی در این مدت، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، از یکشنبه ۹ آذر کاهش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.