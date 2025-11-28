پخش زنده
امروز: -
در روزهای پایانی فصل پاییز، روستاهای کم برخوردار و صعبالعبور شهرستانهای کیار و اردل در چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: این طرح برا توسعه زیرساختهای انرژی در مناطق کمتر برخوردار اجرا شده و تأثیرات مثبتی بر کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.
سلیمیان افزود: با بهرهبرداری از گاز طبیعی، اهالی این مناطق دیگر نیازی به سوختهای فسیلی همچون نفت و گازوئیل نخواهند داشت و میتوانند از مزایای گاز طبیعی برای گرمایش، پختوپز و سایر نیازهای روزمره خود بهرهمند شوند.
وی گفت: توسعه شبکه گازرسانی در شهرستانهای کیار و اردل علاوه بر ارتقاء سطح زندگی، باعث کاهش مشکلات زیستمحیطی ناشی از استفاده از سوختهای جایگزین میشود.