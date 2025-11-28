مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای پروژه آبرسانی به چهار شهر دهدشت ، چرام، لنده و سوق گفت: پیشرفیت فیزیکی این طرح به ۷۸ درصد رسید.

پیشرفت ۷۸ درصدی طرح آبرسانی به شهر های دهدشت،چرام،سوق و لنده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آرش مصلح افزود: این پروژه در سال گذشته حدود سه هزار میلیارد ریال (۳۰۰ میلیارد تومان) اعتبار به آن تزریق شد که در سالجاری نیز ۳۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به آبگیری آزمایشی مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی؛ برای تامین آب شهر دهدشت، چرام، لنده و سوق از سد کوثر گچساران بیان کرد: این مخزن هم‌اکنون آماده آبگیری کامل از سوی آب و فاضلاب شهرستان است.

مصلح تاکید کرد: احداث سه مخزن از جمله مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی در بالادست شهر دهدشت؛ یکی از مخازن راهبردی(استراتژیک) کشور است که قادر به تامین هفت شبانه روز آب شهر دهدشت و روستاهای همجوار در مواقع پدافند غیرعامل است و از مهمترین دستاوردهای این پروژه حیاتی است.

وی با اشاره به اهمیت این مخزن آب شرب شهر دهدشت گفت: این مخزن آب مورد نیاز ۲۴۰ هزار نفر را تأمین خواهد کرد و با توجه به کاهش ۵۰ درصدی بارندگی در سال گذشته، اجرای چنین پروژه‌هایی تنش آبی در چهار شهر دهدشت، سوق، لنده و چرام را به حداقل خواهد رساند.

مصلح اقدامات انجام شده در این پروژه را شامل لوله‌گذاری ، خاکبرداری و بازگشایی مسیر جاده احداث و خاکبرداری به طول ٢۸ کیلومتر، احداث مخزن ۵٠٠٠ مترمکعبی (مخزن شماره ۴) و احداث مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی شهر دهدشت اعلام کرد.

وی تصریح کرد: قرارداد خرید الکتروپمپ‌های طرح آبرسانی به دهدشت، سوق،لنده و چرام به میزان ۱۱۳ میلیارد تومان نیز منعقد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مطالعات افزایش ظرفیت تصفیه خانه شرب سد کوثر جهت تامین آب شرب دهدشت، چرام، سوق، لنده و ۳۰۰ روستای نیز وارد فاز اجرایی شد.

مصلح اضافه کرد: با اجرای طرح آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق و لنده آب مورد نیاز حدود ۲۴۰ هزار نفر تامین می‌شود.

پروژه آبرسانی از سد کوثر به چهار شهر دهدشت، سوق، چرام و لنده و روستاهای اطراف آن با جمعیت ٢٤٠ هزار نفری شامل ۱۵۳ هزار نفر شهری و ٨٧ هزار نفر روستایی با هدف تامین ۱۶ میلیون و ٩٤٠ هزار مترمکعب آب، در سال ۱۳۹۶ کلنگ‌زنی شده است.

طول مجموع خط انتقال طرح ۷۵ کیلومتر به قطرهای ۳۵۰ تا یک هزار میلی‌متر از جنس فولاد است و محدوده این طرح از تصفیه خانه خیر آباد در مجاورت سد کوثر در ۲۰ کیلومتری شهرستان بهبهان در استان خوزستان است.

طول خطوط انتقال در این طرح ۷۵ کیلومتر و تعداد مخازن نیز هشت باب خواهد بود که حجم این مخازن از ۵۰۰ متر مکعب تا ۲۰ هزار مترمکعب با ذخیره آبی ۷۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب است.

این پروژه در سه بخش تعریف شده است که قطعه اول از این طرح ۲۸ کیلومتر از تصفیه خانه خیرآباد تا شهر دهدشت است در قطعه دوم از دهدشت تا چرام به طول ۲۰ کیلومتر به‌صورت ثقلی آب انتقال داده خواهد شد.

قطعه سوم نیز از دهدشت به شهرهای سوق و لنده به طول ۲۴ هزار و ۵۰۰ متر خواهد بود.

این طرح برای جبران تنش آبی در چهار شهر دهدشت، چرام، سوق و لنده با توجه به قرارداد اولیه مدت زمان اجرای آن ۳۶ ماه تعین شده بود ولی به دلیل کمبود اعتبار روند اجرای کندی داشته است.

کهگیلویه و بویراحمد افزون بر ۲۶۰ هزار مشترک آب دارد که ۱۹۰ مشترک آب این استان ساکن شهرها و مابقی در روستاها سکونت دارند.