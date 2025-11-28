به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت جام گفت: در ساعت ۱۵:۱۴ امروز گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر سمیع‌آباد به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

علی لطفی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از شهر سمیع آباد و تربت جام به محل حادثه اعزام شدند، اما به رغم حضور سریع کارشناسان اورژانس، سه بانو در صحنه حادثه جان خود را از دست داده بودند.

او با ابراز تأسف از این حادثه، بر لزوم رعایت استاندارد‌های ایمنی وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب محیط تأکید کرد.