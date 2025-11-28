پخش زنده
سومین سوگواره تئاتر شمع شبستان حرم با حضور خادمیاران رضوی بابل در سالن جمعیت هلال احمر این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛دبیر کانون خدمت رضوی بابل در این مراسم با بیان اینکه حضرت رسول اکرم (ص)، بانوی دوعالم حضرت زهرا (س) و حضرت امام رضا (ع) را پاره تن خود معرفی کردند گفت: ترویج سیره رضوی و فاطمی در ارکان مختلف جامعه، مهمترین هدف کانون خدمت رضوی بابل است.
محمود جعفرزاده افزود: این سوگواره با نمایش تئاتر گروه یاس کبود از چهارم تا هفتم آذر در سالن همایشهای جمعیت هلال احمر بابل برپاست و این گروه نمایشی، گوشهای مصیبتهای حضرت زهرا (س) و واقعه شهادت آن حضرت را به نمایش میگذارند.