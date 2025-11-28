

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، همزمان با گرامی‌داشت ثبت رسمی این روستا در فهرست جهانی گردشگری مسئولان استانی و محلی، فعالان گردشگری، ساکنان و هنرمندان روستا حضور داشتند و با رونمایی از لوح ثبت جهانی، این موفقیت را به‌صورت رسمی جشن گرفتند.



بازدید از بافت تاریخی، خانه‌های خشت و گل، بازار صنایع دستی محلی، تا معرفی جاذبه‌های طبیعی و باستانی اصفهک برای مهمانان و گردشگران از جمله برنامه‌های فرهنگی و نمایشی این جشن بود.



مردم و جوانان روستای اصفهک با تلاش و اراده‌ای قوی توانستند این روستا را با پشت سر گذاشتن ارزیابی‌های سخت جهانی، به‌عنوان دومین روستای ثبت‌شده ایران در فهرست جهانی معرفی کنند.



در جهان ۴۰ دهکده به‌عنوان دهکده جهانی شناخته شده‌اند و اصفهک تنها روستایی است که سال گذشته به این فهرست اضافه شد.



ترکیب معماری سنتی، زندگی بومی، جاذبه‌های طبیعی کویری و تعهد به گردشگری پایدار و مسئولانه، اصفهک را به‌عنوان الگویی برای توسعه روستایی و گردشگری در سطح بین‌المللی مطرح کرد

