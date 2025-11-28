۲۲ تروریست از اعضای تحریک طالبان پاکستان موسوم به «فتنه خوارج» در عملیات ارتش پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا این کشور به هلاکت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی بر اساس اطلاعات دقیق، عملیاتی هدفمند را در منطقه «دیرا اسماعیل‌خان» از نواحی ایالت خیبرپختونخوا اجرا کردند که در آن، ۲۲ عنصر تروریستی در درگیری مسلحانه شدید از پای درآمدند.

این بیانیه افزود: عملیات پس از دریافت اطلاعات موثق درباره حضور عناصرگروه تروریستی تحریک طالبان انجام شد و بین نیرو‌های امنیتی و تروریست‌ها درگیری شدید رخ داد.

منابع خبری با بیان کشف و ضبط مقادیر سلاح و مهمات از این تروریست‌ها افزودند: عملیات پاک‌سازی و بازرسی در منطقه همچنان ادامه دارد.

ارتش پاکستان اعلام کرد: روند مقابله با تروریسم با سرعت بیشتری در مناطق مختلف ایالت خیبرپختونخوا ادامه یافته و ریشه‌کن کردن کامل تروریسم مورد حمایت عوامل خارجی برای امنیت و ثبات پاکستان ضروری است.