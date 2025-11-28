پخش زنده
۸ ملی پوش ایران در رشته اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپید اسلالوم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان امروز به سنگاپور سفر کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای اسکیت اینلاین فری استایل قهرمانی جهان از دوشنبه دهم آذر در سنگاپور آغاز میشود و به مدت ۴ روز ادامه دارد.
از این رو ملی پوشان اسکیت اینلاین فری استایل (اسپید اسلالوم) در دو بخش بانوان و آقایان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ عازم سنگاپور شدند.
اسامی نفرات اعزامی ایران به این رقابتها به شرح زیر است:
بخش بانوان:
ترانه احمدی، رومینا سالک، مژده شعبانی و پریناز ذکریا
بخش آقایان:
رضا لسانی، امیرمحمد سواری، سبحان خسروانی و امیرحسین اصلانی
احسان حبیب آبادی و فرزانه ایوبی کادرفنی تیم ملی را تشکیل میدهند و محسن هنرجو نیز وظیفه سرپرستی تیم را بر عهده دارد.