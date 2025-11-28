به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های اسکیت اینلاین فری استایل قهرمانی جهان از دوشنبه دهم آذر در سنگاپور آغاز می‌شود و به مدت ۴ روز ادامه دارد.

از این رو ملی پوشان اسکیت اینلاین فری استایل (اسپید اسلالوم) در دو بخش بانوان و آقایان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ عازم سنگاپور شدند.

اسامی نفرات اعزامی ایران به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

بخش بانوان:

ترانه احمدی، رومینا سالک، مژده شعبانی و پریناز ذکریا

بخش آقایان:

رضا لسانی، امیرمحمد سواری، سبحان خسروانی و امیرحسین اصلانی

احسان حبیب آبادی و فرزانه ایوبی کادرفنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند و محسن هنرجو نیز وظیفه سرپرستی تیم را بر عهده دارد.