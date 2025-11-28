به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ یدالله نادری گفت: یک دستگاه سواری سمند در مسیر تردد از خرم‌آباد به سمت الشتر، در محدوده کاکارضا، به دلیل رعایت نکردن سرعت مطمئنه، از مسیر منحرف و واژگون شد که راننده در دم فوت کرد.

وی، علت اصلی این حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد.

سرپرست پلیس راه لرستان از عموم رانندگان خواست که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه رعایت سرعت مطمئنه متناسب با شرایط جوی و ترافیکی، از هر گونه عجله و شتاب اجتناب کرده و سلامت خود و خانواده‌شان را به خطر نیندازند.