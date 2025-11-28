به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول گروه جهادی «اثر» درباره جزئیات اردو گفت: این اردو با هماهنگی بنیاد علوی و همکاری دهیاری روستا، با هدف درمان بیماران و ارائه خدمات رایگان سلامت به ساکنان این منطقه برگزار می‌شود.

فراهانی ادامه داد: بر این اساس، بنیاد علوی و دهیاری، مددجویان واجد شرایط روستا را طبقه بندی و شناسایی و سپس دهک‌های کم درآمد را برای دریافت خدمات دعوت می‌کنند.

او خدمات ارائه شده را شامل غربالگری پایه (سنجش فشار خون و قند خون)، ویزیت پزشک عمومی، اهدای داروی رایگان، شنوایی سنجی و اهدای سمعک رایگان، خدمات مامایی، تزریقات، خدمات پاراکلینیک، بینایی سنجی و اهدای عینک رایگان برشمرد.

تسهیلگر بنیاد علوی نیشابور هم در این باره گفت: این اردو در راستای طرح «شهید رئیسی» و با هدف خدمت رسانی به دهک‌های یک تا چهار غیرکمیته‌ای در شهر و روستا‌های هدف برگزار می‌شود.

مریم جهان تن افزود: ما پیش از این، نیازسنجی مناطق را در سامانه ثبت کردیم و درخواست اعزام گروه جهادی دادیم.

او ادامه داد: این چهارمین اردوی جهادی در شهرستان نیشابور و دومین اردو با حضور پزشکان متخصص در این منطقه است که با شناسایی نیاز روستای باغشن گچ به خدمات بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، زنان و مادر و کودک، از تیم جهادی «اثر» دعوت به عمل آمد.

این تسهیلگر افزود: یک تیم حدوداً ۳۰ نفره در اینجا مستقر شده و خدماتی شامل مشاوره، آموزش، ویزیت پزشک عمومی، گرفتن نوار قلب، تزریقات، مامایی، بینایی‌سنجی و اهدای عینک رایگان، شنوایی‌سنجی و اهدای سمعک رایگان و همچنین دادن داروی رایگان به بیماران را ارائه می‌دهند.

وی در پایان از همکاری مردم روستا، دهیار و کمک دهیار، شورا‌های اسلامی، بسیج، آموزش و پرورش و مدیریت مدرسه‌ای که فضای آموزشی را به مدت سه روز در اختیار این اردو قرار دادند، قدردانی کرد.