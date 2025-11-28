پخش زنده
۱۰ نقطه پرحادثه آذربایجان غربی تا پایان امسال اصلاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره ایمنی راه ادارهکل راهداری و حملو نقل جادهای آذربایجانغربی گفت: از مجموع نقاط پر تصادف مصوب سال ۱۴۰۱، ۲۴ نقطه با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در قالب یک برنامه ۳ ساله طی سالهای ۱۴۰۲ تا سال جاری ایمنسازی و رفع شدهاند.
امیر یدبیضا افزود: در قالب برنامه اجرایی سالانه و براساس بررسیهای مشترک پلیس راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، ۲۲ نقطه پرتصادف در سال جاری به استان برای اصلاح ابلاغ شده که ۱۲ نقطه از آنها با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان اصلاح شده و عملیات ایمنسازی ۱۰ نقطه باقیمانده هم تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، تاکنون ۱۴ نقطه از نقاط مستعد تصادف با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت امانی اصلاح و ایمنسازی شده و برنامهریزی لازم برای اصلاح ۱۰ نقطه دیگر تا پایان سال انجام گرفته است.
رئیس اداره ایمنی راه ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای اصلاح و ایمنسازی نقاط پرتصادف درجادههای استان نقش مؤثری در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی دارد و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با جدیت برای رفع و اصلاح این نقاط تلاش میکند.