هفته پنجم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فوتبال لیگ اروپا شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، نتایج مسابقات به این شرح است:
رم ایتالیا ۲ - ۱ میدتیلان دانمارک (گلهای رم: نیل عیناوی در دقیقه ۷ و استفان شعراوی ۸۳)
آستون ویلا انگلیس ۲ - ۱ یانگ بویز سوئیس (گلهای آستون ویلا: دونیل مالن ۲۷ و ۴۲)
پورتو پرتغال ۳ - ۰ نیس فرانسه
ویکتوریا پلژن چک ۰ - ۰ فرایبورگ آلمان
فنرباغچه ترکیه ۱ - ۱ فرانس واروش مجارستان (گل فنرباغچه: اندرسون تالیسکا در دقیقه ۶۹)
فاینورد هلند ۱ - ۳ سلتیک اسکاتلند
لیل فرانسه ۴ - ۰ دینامو زاگرب کرواسی
پائوک یونان ۱ - ۱ بران نروژ
لودوگورتس بلغارستان ۳ - ۲ سلتاویگو اسپانیا
بولونیا ایتالیا ۴ - ۱ سالزبورگ اتریش
ستاره سرخ بلگراد صربستان ۱ - ۰ استه وا بخارست رومانی
گو اهد ایگلز هلند ۰ - ۴ اشتوتگارت آلمان
خنک بلژیک ۲ - ۱ بازل سوئیس
تیم نماینده فلسطین اشغالی از میزبانی مسابقات محروم است و این دیدار در توپولا صربستان برگزار میشود.
ناتینگام فارست انگلیس ۳ - ۰ مالمو سوئد
پاناتینایکوس یونان ۲ - ۱ اشتورم گراتس اتریش
گلاسگو رنجرز اسکاتلند ۱ - ۱ اسپورتینگ براگا پرتغال
رئال بتیس اسپانیا ۲ - ۱ اوترخت هلند (گلهای بتیس: خوان ارناندس در دقیقه ۴۲ و عبدالصمد زلزولی ۵۰)
در جدول؛ تیم المپیک لیون فرانسه، میدتیلان دانمارک و آستون ویلا انگلیس با ۱۲ امتیاز اول تا سوم هستند و تیمهای فرایبورگ آلمان و رئال بتیس اسپانیا با ۱۱ امتیاز در ر دههای چهارم و پنجم قرار گرفتند.