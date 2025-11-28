به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، نتایج مسابقات به این شرح است:

رم ایتالیا ۲ - ۱ میدتیلان دانمارک (گل‌های رم: نیل عیناوی در دقیقه ۷ و استفان شعراوی ۸۳)



آستون ویلا انگلیس ۲ - ۱ یانگ بویز سوئیس (گل‌های آستون ویلا: دونیل مالن ۲۷ و ۴۲)

پورتو پرتغال ۳ - ۰ نیس فرانسه

ویکتوریا پلژن چک ۰ - ۰ فرایبورگ آلمان

فنرباغچه ترکیه ۱ - ۱ فرانس واروش مجارستان (گل فنرباغچه: اندرسون تالیسکا در دقیقه ۶۹)

فاینورد هلند ۱ - ۳ سلتیک اسکاتلند

لیل فرانسه ۴ - ۰ دینامو زاگرب کرواسی

پائوک یونان ۱ - ۱ بران نروژ

لودوگورتس بلغارستان ۳ - ۲ سلتاویگو اسپانیا

بولونیا ایتالیا ۴ - ۱ سالزبورگ اتریش

ستاره سرخ بلگراد صربستان ۱ - ۰ استه وا بخارست رومانی

گو اهد ایگلز هلند ۰ - ۴ اشتوتگارت آلمان

خنک بلژیک ۲ - ۱ بازل سوئیس

تیم نماینده فلسطین اشغالی از میزبانی مسابقات محروم است و این دیدار در توپولا صربستان برگزار می‌شود.

ناتینگام فارست انگلیس ۳ - ۰ مالمو سوئد

پاناتینایکوس یونان ۲ - ۱ اشتورم گراتس اتریش

گلاسگو رنجرز اسکاتلند ۱ - ۱ اسپورتینگ براگا پرتغال

رئال بتیس اسپانیا ۲ - ۱ اوترخت هلند (گل‌های بتیس: خوان ارناندس در دقیقه ۴۲ و عبدالصمد زلزولی ۵۰)



در جدول؛ تیم المپیک لیون فرانسه، میدتیلان دانمارک و آستون ویلا انگلیس با ۱۲ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های فرایبورگ آلمان و رئال بتیس اسپانیا با ۱۱ امتیاز در ر ده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.