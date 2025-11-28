سرمربی ذوب آهن از آمادگی کامل شاگردانش برای ارائه نمایشی پرانرژی و هدفمند مقابل تیم خیبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛قاسم حدادی‌فر دیشب در نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرم‌آباد با بیان اینکه بازی پیش‌رو برای تیم او اهمیتی دوچندان دارد گفت: تمرینات اخیر با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شده و هدف مجموعه کسب سه امتیاز کامل این دیدار است.

وی افزود: حریف، تیمی منظم و باکیفیت است، اما ذوب‌آهن نیز با آنالیز دقیق، تمرینات منسجم و انگیزه بازیکنان در وضعیت مطلوبی به استقبال این مسابقه می‌رود.

سرمربی ذوب‌آهن ادامه داد: شکل بازی تیم در اکثر رقابت‌ها امیدوارکننده بوده، اما برای اثربخشی بیشتر باید در دقایق پایانی و یک‌سوم هجومی با تمرکز بالاتری عمل شود.

حدادی فر تأکید کرد: کیفیت فنی تیم در بسیاری از بازی‌ها مناسب بوده و اکنون زمان آن رسیده که این کیفیت با نتیجه همراه شود.

وی گفت: بازیکنان جوان نیازمند زمان بیشتری برای هماهنگ شدن با شرایط سخت مسابقات هستند.

سرمربی ذوب آهن درباره وضعیت نفرات تیم افزود: چند بازیکن از جمله شوشتری و مصلح به دلیل مصدومیت در تمرینات حاضر نیستند، اما تیم در این دیدار محرومی ندارد.

وی ادامه داد:امیدوارم مسابقه فردا با کیفیتی مطلوب برگزار شود و تیم شایسته بتواند نتیجه را کسب کند.

حدادی‌فر در پایان از هواداران درخواست کرد در ورزشگاه حضور یابند و تیم را در این مسابقه حساس همراهی کنند.

دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و خیبر خرم‌آباد از چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.