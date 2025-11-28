به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر برگزاری هفدهمین رویداد ملی قرآنی «ترنم وحی» در حاشیه این مراسم گفت: مقدمات این رویداد ملی قرآنی از دیروز، پنجشنبه در کاشمر آغاز شده است و بخش اصلی این رویداد امروز، جمعه برگزار می شود.

زهرا عاصمی اظهار داشت: در این رویداد ۱۵۰ حافظ قرآنی آقا و خانم در تمامی سنین از نقاط مختلف کشور که موفق به گذراندن آزمون‌های حفظ ۱۵جزء، ۲۰جزء، ۲۵جزء، پیش‌نیاز حفظ کل و حفظ کل نهایی شدند، حضور دارند.

وی با اذعان به اینکه مهد قرآن کاشمر با بیش از ۳۲ سال فعالیت برای دومین سال میزبانی این رویداد ملی را بر عهده دارد، افزود: محفل بزرگ قرآنی با حضور اقشار مختلف مردم و میهمانان شرکت کننده در این رویداد ملی و تلاوت اساتید برجسته کشوری، رونمایی از کتاب تخصصی تألیف حامد ناصری و هنرنمایی حافظان قرآنی از حافظ ۱۰ ساله تا حافظ ۶۷ ساله در آستانه فرا رسیدن سالگرد شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس (ره) در زیارتگاه این عالم شهید برگزار می‌شود.

او خاطرنشان کرد: آیین پایانی این رویداد ملی قرآنی و تجلیل از منتخبان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیام رئیس جمهور هم امروز جمعه، هفتم آذرماه در مجتمع فرهنگی هنری سرو کاشمر در حال برگزاری است.

به گفته این مسئول، کاشمر در این رویداد، میزبان ۷۷ حافظ کل قرآن سراسر کشور و جمعی از اساتید و داوران بین‌المللی و کشوری است.

عاصمی ادامه داد: مراسم تجلیل از حافظان کل عضو مؤسسه مهد قرآن سراسر کشور که در مرحله نهایی هفدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» ۱۴۰۴ موفق به دریافت مدرک حفظ کل شده‌اند، هم اینک در حال برگزاری است.