شاخص کیفیت هوای پایتخت صبح امروز جمعه هفتم آذر روی عدد ۱۵۱ در وضع قرمز قرار دارد و برای همه آحاد جامعه ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۱۵۲ قرار داشت کیفیت هوا ناسالم بود.

داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران حاکی از آن است که در حال حاضر بیشترایستگاه‌های سنجش وضعیت هوا در پایتخت در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد. البته ایستگاه اقدسیه با شاخص ۹۴ در وضعیت قابل قبول و زرد و همچنین شهرداری منطقه چهار، ۲۲ و گلبرگ منطقه ۸، پیروزی منطقه ۱۳ نیز در وضع نارنجی و شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

براساس این گزارش، از ابتدای سال جاری هوای تهران تاکنون ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۳ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.