پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد: تیم ما با تمرکز کامل و برنامهریزی دقیق به دنبال کسب سه امتیاز و تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛سیدمهدی رحمتی دیشب در نشست خبری پیش از دیدار با ذوب آهن اصفهان گفت: مجموعه خیبر با برنامهریزی دقیق برای کسب سه امتیاز و ارائه نمایشی تماشاگرپسند آماده شده است.
وی افزود: بازیکنان خیبر طی روزهای اخیر از نظر ذهنی و روحی در شرایط مناسبی قرار گرفتهاند و تیم برای ارائه بهترین عملکرد مهیا شده است.
رحمتی با اشاره به دوران حضور خود در سپاهان افزود: سه سال از درخشانترین دوره فوتبالیام در اصفهان سپری شد و بازگشت به این فضا و دیدار دوباره با دوستان قدیمی حس ویژهای دارد.
وی درباره انتظارات هواداران افزود: مردم شریف خرمآباد و لرستان همواره حامی تیم بودهاند و طبیعی است که توقع برد در هر بازی را داشته باشند.
سرمربی خیبر با اشاره به شرایط تیم در لیگ برتر تصریح کرد: با امکانات و منابع موجود، نگاه ما بلندمدت است و تلاش داریم خیبر به جایگاهی پایدار در جدول برسد.
سرمربی خیبر در پایان ابراز امیدواری کرد:دیدار برابر ذوبآهن دیداری جذاب و پرهیجان باشد و تیمش بتواند سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کند.
دیدار تیمهای ذوب آهن اصفهان و خیبر خرمآباد از چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.